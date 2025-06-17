Медиа для предпринимателей «Инк» обновило визуальную и коммуникационную платформу бренда. Изменения происходят в рамках стратегического плана независимого российского медиабренда после выхода из франшизы. Обновления направлены на укрепление восприятия «Инка» как ведущего медиа для малого и среднего бизнеса в России.

Летом прошлого года «Инк» приобрели глава компании «Корпорация роботов» Артур Зархи и владелица Vinci Agency Мария Лапук. Под их руководством проект получил четкое видение своей миссии и ценностей.

Основные этапы изменений

Обновления происходят в несколько этапов:

При выходе из франшизы обновлен логотип — он стал русскоязычным.

Сейчас обновляются визуальный и коммуникационный стиль, дизайн соцсетей, некоторых визуальных элементов на сайте.

Следующий этап — полное преобразование сайта «Инк», этот этап планируется завершить весной 2026 года.

Философия обновленного бренда

«Предприниматели — это настоящие герои. Задача „Инка“ — рассказывать истории реальных бизнесов, вдохновлять, поддерживать и создавать среду для искреннего общения предпринимателей/владельцев бизнеса. Ключевые ценности бренда „Инк“ — это вдохновение, достоверность, искренность, надежность и актуальность,» — отмечает Мария Лапук.

Обновленный стиль и коммуникация подчеркивают, что теперь издание не просто информирует — оно становится опорой для предпринимателей, источником энергии и идей и площадкой для профессионального роста.

Визуальный язык «Инка» черпает вдохновение из культуры зинов — инди-журналов энтузиастов, а также винтажной ризографии. Бренд сплетает воедино рукотворную эстетику, яркость комиксов про супергероев и теплоту ностальгии.

Ключевые характеристики стиля:

Цветовая гамма : доминирующий оттенок — глубокий фиолетовый («Pure Ink»), дополняемый контрастными сочетаниями: черно-белые оттенки, яркие комиксовые тона.

: доминирующий оттенок — глубокий фиолетовый («Pure Ink»), дополняемый контрастными сочетаниями: черно-белые оттенки, яркие комиксовые тона. Графика : внимание уделено ручной работе, использованию рисунков и графики, характерных для фан-зинов и старинных журналов.

: внимание уделено ручной работе, использованию рисунков и графики, характерных для фан-зинов и старинных журналов. Паттерны и стикеры: особая роль отведена графическим акцентам, создающим эффект живого общения и яркости.

Мария Сидорова, арт-директор «Инка», объясняет выбор визуальных акцентов:

«Мы обновили визуальный язык так, чтобы он отражал саму суть „Инка“ — энергичную, многогранную, с ярко выраженной индивидуальностью. Именно поэтому в нем есть стикеры, графики и паттерны. Эти элементы подчеркивают дерзость, тепло и иронию и собирают стиль в живую узнаваемую систему».

Новый стиль и завершение трансформации

«Ребрендинг стал результатом большой работы, проделанной за последние полгода: в части анализа аудитории, сегментации пользователей и выявлении основных болей предпринимателей», — рассказаывает совладелец «Инка» Артур Зархи.

«Хочется делать медиа, опираясь на практические кейсы и доказанную экспертизу предпринимателей. Отличаться от блогеров и инфобиза проработанностью тем и реальной пользой для читателя», — добавляет в свою очередь главный редактор издания Андрей Ходорченков.

По его словам, медиа глубоко анализирует разные отрасли, посвящая им тематические недели, в которых раскрываются аспекты конкретных направлений.

«С другой стороны — наша задача — делать качественную журналистику, отвечая вызовам 2025 года: упаковывать информацию ярче и бодрее относительно того, как это делают СМИ, рассказывая о бизнесе», — добавил Ходорченков.

Обновление стиля стало естественным завершением большой трансформации: когда меняется суть, форма должна следовать за ней, создавая цельный и гармоничный образ.