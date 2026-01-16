Новое исследование, проведенное по заказу компании DDN в сотрудничестве с Google Cloud и Cognizant, рисует тревожную картину внедрения искусственного интеллекта на предприятиях. Согласно отчету, более 50% инициатив в области ИИ были либо заморожены, либо полностью остановлены из-за проблем с технологической инфраструктурой, пишет The Register.

Freepik

В опросе участвовали 600 руководителей ИТ- и бизнес-направлений из крупных американских компаний с численностью персонала от 1000 человек. Около 67% из них признали, что их ИИ-среда стала настолько сложной, что эффективное управление ею вызывает серьезные трудности.



«Предприятия демонстрируют огромный энтузиазм по поводу ИИ, но сталкиваются с простой проблемой: у них нет инфраструктуры, вычислительных мощностей и операционной базы, необходимых для его работы», — прокомментировал результаты генеральный директор DDN Алекс Бузари.

По его словам, это приводит к каскаду финансовых проблем: проекты срываются, дорогостоящие GPU используются неэффективно, а счета за электроэнергию растут.

Данные DDN перекликаются с выводами других авторитетных исследований. Известный проект MIT NANDA показал, что 95% организаций не видят значимой отдачи от вложений в генеративный ИИ. Аналитики Gartner прогнозируют, что к 2027 году будет закрыто свыше 40% проектов, связанных с агентным ИИ, а Forrester ожидает, что четверть запланированных расходов на эти технологии будет отложена.



Парадоксально, но практически все респонденты (97%) уверены, что масштабирование ИИ должно происходить в облачной среде. Однако Бузари предостерегает от восприятия облака как панацеи. «Те же самые проблемы, что и в локальной инфраструктуре, будут преследовать вас и в облаке, — заявил он. — Ему нужны унифицированные данные и масштабируемая оркестровка. Все это требует выстроенных процессов».



Глава DDN отмечает, что разрыв между лидерами, уже извлекающими прибыль из ИИ, и остальными компаниями продолжает увеличиваться. Выходом из ситуации он видит привлечение опытных интеграторов. «Такие компании, как Accenture и Deloitte, знают, как внедрять комплексные бизнес-решения «под ключ». Их участие может стать катализатором», — считает Бузари.

Он подчеркивает, что успех приходит не от внедрения абстрактных чат-ботов, а от решения конкретных бизнес-задач. «Цель — не «внедрить ИИ», а, например, снизить расходы на поддержку клиентов с 3,7% выручки до 3,1%. Именно такой подход меняет представление о возможностях технологии», — заключил эксперт.