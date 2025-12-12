Эпоха неловких моментов, когда разворачиваешь красивую упаковку от работодателя, а внутри — очередной брендированный набор, который отправится пылиться на полку, кажется, подходит к концу. Новые данные исследования бьюти-ретейлера «Золотое Яблоко» и финтех-компании ЮMoney, с которыми ознакомился ТАСС, показывают, что почти 60% российских компаний теперь делают ставку на подарочные карты, признавая, что лучший подарок — это возможность выбрать его самостоятельно.

Freepik

Финансовые рамки этого выбора остаются разумными: треть компаний тратят 1–3 тыс. руб. на сотрудника, еще 38% — до 5 тыс. Эти цифры говорят о важном сдвиге — работодатели начинают понимать, что ценность подарка измеряется не его стоимостью, а уместностью. Никто не ждет роскоши, но все ценят внимание, которое не выглядит формальной отпиской.

Но настоящая магия происходит не в кабинетах руководства, а между коллегами. 69% сотрудников создают свою альтернативную систему дарения — скидываются на дни рождения, играют в «Тайного Санту», дарят друг другу то, что действительно знают и любят. И делают это с душевной теплотой, но финансовой скромностью — большинство ограничивается тысячей рублей. Это как бы намекает: горизонтальные отношения в коллективе иногда оказываются тоньше и осмысленнее вертикальных.

Раскол в ожиданиях сотрудников лишь подтверждает эту мысль. Почти четверть честно говорит: «Лучше деньги», 40% благодарны за любой знак внимания, 17% хотят только практичных вещей, а 10% вообще равнодушны к корпоративным подаркам. Этот спектр мнений разрушает миф об универсальном решении и заставляет задуматься: а не пора ли компаниям перейти от массового дарения к персонализированному подходу?

Возможно, главный тренд ближайших лет — это не смена одних подарков на другие, а фундаментальное изменение философии. От «мы дарим то, что считаем нужным» к «мы уважаем ваш выбор».