От красоты и здоровья до ИИ-технологий: объявлены победительницы конкурса «Деловые женщины — 2025»
В России прошел конкурс консалтинговой компании Б1 «Деловые женщины — 2025», сообщает пресс-служба организации. Жюри выбрало победительниц в более чем десяти номинациях. Всего к участию были допущены 77 конкурсанток из 20 регионов страны.
Победительниц конкурса «Деловые женщины» определило независимое жюри, состоящее из успешных предпринимателей, председателем которого стала основатель группы компаний «Велком» Раиса Дёмина.
Победительницами конкурса «Деловые женщины» в 2025 году стали:
Номинация «Социальное предпринимательство» – Дарья Байбакова, директор благотворительной организации «Ночлежка», Москва
Номинация «Логистика» – Наталья Бочкова, основатель, генеральный директор WELLGO
Номинация «Многовекторное влияние» – Анжелика Гатаулина, коммерческий директор Garpix
Номинация «Продукция будущего» – Александра Гудимова, основатель бренда Bionova
Номинация «Лидер корпоративного управления» – Ольга Корочкина, заместитель генерального директора, главный финансовый директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы»
Номинация «Коммуникации» – Мария Лапук, владелец коммуникационной группы Vinci Agency
Номинация «HR Tech» – Евгения Любко, управляющий партнер ООО «Технологии защиты» («Пряники»)
Номинация «Технологии ИИ» – Анна Мещерякова, сооснователь, генеральный директор ООО «Платформа Третье Мнение»
Номинация «Архитектура и дизайн» – Мария Николаева, основатель, генеральный директор MAD architects
Номинация «Красота и здоровье» – Яна Репринцева, основатель, генеральный директор Международной сети фитнес-студий Reshape
Номинация «Медицинские услуги» – Юлия Черанева, основатель, генеральный директор Macro Clinic
Номинация «Преданность делу» – Елена Шанович, директор по управлению брендами Национальной медиагруппы, руководитель «НМГ-дизайн»
Специальный приз «Инновации в медицине» – Маргарита Келлерман, сооснователь, генеральный директор Osteo Sibear
Специальный приз «Технологическое решение» – Анна Кондакова, собственник группы компаний Best Electronics
Специальный приз «Лидер регионального развития» – Долгор Норбоева, председатель совета «Буркоопсоюз»
«Деловые женщины» – это программа и ежегодный конкурс компании Б1 по поддержке предпринимательства. Программа создана для женщин-предпринимателей, которые управляют бизнесом с большим потенциалом развития. Участие в ней помогает им реализовать этот потенциал. В конкурсе «Деловые женщины» могут принять участие состоявшиеся женщины-предприниматели и руководители высшего звена крупных российских и зарубежных компаний.