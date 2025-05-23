В России прошел конкурс консалтинговой компании Б1 «Деловые женщины — 2025», сообщает пресс-служба организации. Жюри выбрало победительниц в более чем десяти номинациях. Всего к участию были допущены 77 конкурсанток из 20 регионов страны.

Фото: Б1 / сайт

Победительниц конкурса «Деловые женщины» определило независимое жюри, состоящее из успешных предпринимателей, председателем которого стала основатель группы компаний «Велком» Раиса Дёмина.

Победительницами конкурса «Деловые женщины» в 2025 году стали:

Номинация «Социальное предпринимательство» – Дарья Байбакова, директор благотворительной организации «Ночлежка», Москва

Номинация «Логистика» – Наталья Бочкова, основатель, генеральный директор WELLGO

Номинация «Многовекторное влияние» – Анжелика Гатаулина, коммерческий директор Garpix

Номинация «Продукция будущего» – Александра Гудимова, основатель бренда Bionova

Номинация «Ресторанный бизнес» – Наталия Дмитренко, совладелец сети сифудбаров «Честная Рыба»

Номинация «Лидер корпоративного управления» – Ольга Корочкина, заместитель генерального директора, главный финансовый директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы»

Номинация «Коммуникации» – Мария Лапук, владелец коммуникационной группы Vinci Agency

Номинация «HR Tech» – Евгения Любко, управляющий партнер ООО «Технологии защиты» («Пряники»)

Номинация «Технологии ИИ» – Анна Мещерякова, сооснователь, генеральный директор ООО «Платформа Третье Мнение»

Номинация «Архитектура и дизайн» – Мария Николаева, основатель, генеральный директор MAD architects

Номинация «Красота и здоровье» – Яна Репринцева, основатель, генеральный директор Международной сети фитнес-студий Reshape

Номинация «Медицинские услуги» – Юлия Черанева, основатель, генеральный директор Macro Clinic

Номинация «Преданность делу» – Елена Шанович, директор по управлению брендами Национальной медиагруппы, руководитель «НМГ-дизайн»

Специальный приз «Инновации в медицине» – Маргарита Келлерман, сооснователь, генеральный директор Osteo Sibear

Специальный приз «Технологическое решение» – Анна Кондакова, собственник группы компаний Best Electronics

Специальный приз «Лидер регионального развития» – Долгор Норбоева, председатель совета «Буркоопсоюз»

«Деловые женщины» – это программа и ежегодный конкурс компании Б1 по поддержке предпринимательства. Программа создана для женщин-предпринимателей, которые управляют бизнесом с большим потенциалом развития. Участие в ней помогает им реализовать этот потенциал. В конкурсе «Деловые женщины» могут принять участие состоявшиеся женщины-предприниматели и руководители высшего звена крупных российских и зарубежных компаний.