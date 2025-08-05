Эксперты компании «Метриум» проанализировали ключевые рекреационные проекты, которые сегодня формируют новую карту туристической привлекательности России. Подробности — в распоряжении «Инка».

Метриум

Согласно данным правительства России, вклад внутреннего туризма в ВВП страны в 2025 году достиг 3%, демонстрируя устойчивый рост на 5% в год. На фоне растущего интереса к внутреннему туризму и планов по увеличению турпотока до 140 млн человек к 2030 году особое внимание уделяется развитию крупных рекреационных кластеров. Эти территории становятся точками притяжения для путешественников, инвесторов и государства — благодаря природному потенциалу, инфраструктуре и возможности круглогодичного отдыха. Ниже — ключевые зоны, формирующие туристический ландшафт России.

«Остров Мечты» (Москва)

Крупнейший в Европе крытый парк развлечений, расположенный в Южном округе российской столицы, объединил на территории 100 га аттракционы, торговые галереи, концертные площадки, пляжный клуб и премиальные жилые комплексы. С момента открытия парк посетили более 20 млн человек, причем доля гостей из других регионов сравнялась с количеством москвичей.

По словам коммерческого директора построившей парк компании Regions Development Лилии Арцибашевой, создание кластера преобразило заброшенную территорию, где ранее планировались амбициозные, но так и не реализованные проекты.

«Три вулкана» (Камчатский край)

На юго-востоке Камчатки, в окружении вулканов Вилючинский, Горелый и Мутновский, создается круглогодичный туристический кластер. Первая очередь проекта — курорт «Сопка Горячая» — включает отели на 1,4 тыс. номеров, термальную лагуну, водный парк и музей вулканов.

«Большой Геленджик» (Краснодарский край)

Возобновление работы аэропорта Геленджика в 2025 году увеличило турпоток в полтора раза, а подписание соглашения о создании масштабного курортного кластера площадью 3,7 тыс. га открыло новые перспективы для региона. В планах — строительство винодельни с дегустационными залами, академии гольфа и экологического парка.

«Русская Балтика» (Калининградская область)

В 60 км от Калининграда, на побережье Балтийского моря появится новый курорт с гостиничным комплексом на 3 тыс. номеров, игорной зоной и крупнейшим в России подогреваемым бассейном. Проект займет территорию 125,6 га.

«Архыз» (Карачаево-Черкесия)

Всесезонный горный курорт продолжает расширять инфраструктуру: 27 км лыжных трасс, канатные дороги, веревочные парки и туристические деревни делают его одним из самых популярных направлений на Северном Кавказе. В 2024 году здесь стартовала программа адаптивного спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья.