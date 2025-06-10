Власти России планируют в ближайшие пять лет довести долю туризма по стране до 5% от ВВП, а число поездок турпоездок по стране — до 140 млн в год (то есть примерно по одной поездке на каждого жителя). И предпосылки к исполнению этого плана есть: благодаря господдержке, включая льготные кредиты и налоговые льготы, в 13 регионах открылись более 20 новых гостиниц, добавив около 14 тыс. номеров, рассказал председатель правительства Михаил Мишустин в обращении к участникам V Международного туристического форума «Путешествуй!».

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Премьер напомнил, что поручение с соответствующими ориентирами к 2030 году дал в прошлом году президент России.

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в результате расширено льготное кредитование более чем на 400 проектов, что позволит открыть свыше 70 тыс. номеров. Среди объектов не только отели, но и горнолыжные курорты, парки развлечений, аквапарки.

Мишустин отметил, что внимание уделяется не только опциям размещения, но и транспортной доступности: в 55 субъектах появились десятки новых автомаршрутов, а на популярных направлениях строятся модульные гостиницы.

Глава правительства обратил внимание, что активное развитие этой отрасли положительно влияет на смежные сектора — от транспорта и общепита до строительства и производства. Кроме того, рост турпотока способствует увеличению доходов региональных бюджетов и созданию новых рабочих мест, в том числе в малых городах и сельской местности.

У России есть все возможности для дальнейшего развития туризма — богатое культурное наследие, уникальная природа и растущий интерес со стороны как россиян, так и иностранных гостей, добавил Мишустин.

Кроме того, ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) выяснило, что в России набирает обороты промышленный туризм: программы по его развитию уже реализуются в 82 регионах страны. Этот вид туризма не только удовлетворяет любопытство гостей, но и становится важным инструментом профориентации, экономического развития территорий и международного сотрудничества.