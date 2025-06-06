5 июня отношения между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, недавно покинувшим пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE), достигли точки кипения. Теперь под ударом не только личные отношения, но и бизнес-интересы Маска — Tesla и SpaceX могут лишиться господдержки. А его политическое влияние в Вашингтоне оказалось под вопросом.

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Первой причиной ссоры стал новый бюджетный план Трампа, который президент назвал «Большим красивым биллем». Маск же отреагировал резко, назвав документ «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством», потребовав полностью его переработать.

Конфликт усугубился после того, как Трамп отказался назначить Джареда Айзекмана — протеже Маска — главой NASA. Основатель SpaceX воспринял это как личное предательство и заявил: «Без меня Трамп проиграл бы выборы. Демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 в Сенате. Какая неблагодарность!»

Трамп не остался в долгу и нанес ответный удар, пообещав «сэкономить миллиарды, прекратив господдержку компаний Маска»: «Самый простой способ сэкономить — это прекратить субсидии и контракты с Илоном. Я всегда удивлялся, почему Байден этого не сделал!».

В четверг, 5 июня, Маск перешел в еще более жесткую атаку, заявив в соцсети X, что Трамп фигурирует в файлах Джеффри Эпштейна — педофила и секс-торговца, покончившего с собой в тюрьме: «Пора сбросить по-настоящему большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему они не были опубликованы».

Кроме того, Маск поддержал идею импичмента Трампа и его замены на вице-президента Джей Ди Венса. В довершение всего миллиардер запустил опрос о создании «третьей партии» в США, намекнув, что Трамп останется у власти лишь 3,5 года, а сам он «будет здесь еще 40 лет».

Конфликт перерос в финансовую катастрофу для основателя Tesla, стоив ему $34 млрд за один день. Это стало вторым крупнейшим падением в истории индекса Bloomberg Billionaires, уступив лишь ноябрьскому обвалу 2021 года, когда Маск потерял еще больше.

Финансовые последствия оказались мгновенными и тяжелыми. Акции Tesla обрушились на 14%, достигнув отметки $284,70. Компания, когда-то популярная среди экологически сознательных покупателей, теперь прочно ассоциируется с политикой Make Amerika Great Again, что отталкивает традиционно либеральную аудиторию.

SpaceX, оцененная в $350 млрд, может потерять $22,5 млрд государственных контрактов, полученных с 2000 года. Под угрозой оказались и другие проекты Маска — Neuralink и xAI, если администрация решит усилить регуляторное давление.

Сложившаяся ситуация ставит под вопрос будущее империи Маска. Tesla рискует потерять значительную часть рынка, SpaceX может столкнуться с сокращением государственных заказов, а другие проекты оказались под угрозой усиленного регулирования.

Этот конфликт выходит за рамки личной вражды — он стал испытанием на прочность для всего бизнес-портфеля Маска и его политического влияния. Следующим индикатором может стать дальнейшая динамика акций Tesla, чья стоимость уже отражает растущие риски для компании.