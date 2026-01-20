Эксперты «Авито Недвижимости» подобрали варианты загородных домов, выполненных в эстетике a la russe — от масштабных усадеб с галереями и каминными залами до камерных деревянных домов с печами и банями. Подробности — в распоряжении «Инка».

Самый дорогой объект подборки — резиденция в поселке Вешки площадью 1700 кв. м, выставленная за 900 млн руб. Дом состоит из жилого блока, зимнего сада и СПА-зоны, соединенных отапливаемыми галереями с панорамным остеклением. Внутри — каминный зал со вторым светом, винный погреб, кинотеатр и несколько спален с выходами на участок. В отделке использованы канадский кедр и натуральный камень, а на территории разбит пруд и сохранен природный лес с прогулочными дорожками.

Еще один объект расположен в муниципальном округе Истра. Особняк площадью 1400 кв. м и стоимостью 790 млн руб. выполнен в классическом усадебном стиле. Планировка включает шесть спален, кабинеты, кухни на разных уровнях и СПА-комплекс с бассейном, русской баней, саунами и хаммамами. Участок в коттеджном поселке «Павлово» дополнен фонтаном, ротондой, теннисным кортом, а также служебными постройками.

В Одинцовском городском округе представлен дом площадью 970 кв. м, оцененный в 300 млн руб. В основном здании расположены гостиная и столовая, библиотека, каминный зал, шесть спален, кинотеатр и бильярдная. Отдельно вынесен СПА-блок с бассейном, русской баней, хаммамом, тренажерным залом и гостевыми апартаментами. Первый этаж дома выполнен из монолита, верхние уровни — из сруба.

Завершает подборку дом в деревне Говорово площадью 180 кв. м за 60 млн руб. В планировке — кухня-гостиная, три спальни и три авторские русские печи, одна из которых размещена в беседке и дополнена вертелом и водопадом. На участке предусмотрены мастерская, зона для отдыха и купания, навес с зарядкой для электромобиля и два въезда на территорию.

