Производители ароматов изучают, как препараты для снижения веса влияют на обоняние и вкусовые предпочтения потребителей. На этом фоне парфюмерный рынок открывает для себя новые гурманские ноты — от кунжута и мисо до острых специй и сливочного молока.

Kateryna Hliznitsova, Unsplash

Привычные сладкие ароматы постепенно уступают место более сложным и неожиданным композициям. В парфюмерии появляются ноты бананового пирога, поджаренных орехов, какао, виски, текилы и даже острого соуса табаско. Крупнейшие производители ароматизаторов пытаются понять, связана ли эта тенденция с растущей популярностью препаратов для похудения.

Как сообщает Reuters, компании Givaudan, IFF, CPL Aromas и L’Oréal изучают возможную связь между использованием препаратов на основе GLP-1 и изменением восприятия запахов.

Эти препараты, включая Wegovy и Mounjaro, помогают контролировать аппетит. Однако их влияние может не ограничиваться пищевым поведением: исследователи изучают, способны ли они менять обоняние, вкусовые предпочтения и отношение к определенным ароматам.

По словам специалистов, некоторые запахи могут становиться менее привлекательными, тогда как другие, напротив, начинают приносить больше удовольствия. Исследования компании IFF также указывают на то, что на фоне терапии GLP-1 люди могут сильнее интересоваться запахами как самостоятельным источником чувственного наслаждения.

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В L’Oréal предполагают, что некоторые потребители могут искать альтернативные источники удовольствия, если еда перестает занимать прежнее место в их жизни.

При этом ученые подчеркивают: пока рано делать однозначные выводы о влиянии препаратов на обоняние. Необходимы дополнительные исследования.

Сладкие ароматы становятся сложнее

Гурманские ароматы, напоминающие еду и десерты, существуют уже несколько десятилетий. Среди известных примеров — Angel от Thierry Mugler с ассоциациями сахарной ваты и Nina от Nina Ricci, напоминающий яблоко в карамели.

Популярность этого направления особенно выросла во время пандемии, когда онлайн-покупки парфюмерии стали привычнее, а знакомые пищевые ассоциации помогали покупателям выбирать ароматы без предварительного знакомства с ними. Дополнительный импульс тренду придало поколение Z.

Теперь производители экспериментируют не только со сладостью, но и с текстурой, пряностью и необычными сочетаниями. В новых композициях появляются кунжут, рис, мисо, трюфель, матча, горькое какао и соленые ноты.

Парфюмеры также обращаются к многослойным десертным ароматам. Например, Givaudan разрабатывает композиции, вдохновленные банановым пирогом, панеттоне и кексами, стараясь передать не только сладость, но и кислинку, сливочность и текстуру выпечки.

По мнению представителей отрасли, следующим заметным направлением могут стать ароматы банана, взбитых сливок и теплого молока.

Пользователи препаратов для похудения тратят больше на парфюмерию

Изменения в индустрии происходят на фоне роста рынка препаратов GLP-1. По оценкам фармацевтических компаний и аналитиков, к 2030 году его объем может достичь 150 млрд долларов.

Одновременно растет интерес к косметике и парфюмерии. Согласно исследованию аналитической компании NIQ, пользователи препаратов GLP-1 в США тратят на парфюмерию на 26% больше, чем в среднем остальные потребители.

По данным Mintel, доля гурманских ароматов в новых парфюмерных разработках увеличилась с 9% два года назад до 24% за последний год. По этому показателю направление уступает только цветочным ароматам.

При этом бренды не спешат отказываться от проверенных композиций. Ванильные ароматы, в том числе Burberry Goddess и Libre Eau de Parfum от Yves Saint Laurent, по-прежнему рассматриваются как перспективные продукты. Однако производители ожидают, что покупатели будут все чаще выбирать более сложные сочетания ванили с орехами, алкоголем и специями.

Что будет в моде дальше?

По мнению представителей парфюмерной индустрии, гурманские ароматы становятся менее приторными и более многогранными. Вместо простой ассоциации с конфетами или выпечкой они предлагают целую палитру ощущений: соленые, горькие, пряные, жареные и сливочные ноты.

Пока нельзя утверждать, что препараты для похудения напрямую формируют новые парфюмерные предпочтения. Однако производители уже учитывают возможные изменения в поведении потребителей и внимательно следят за результатами исследований.

Главный вывод для индустрии заключается в том, что удовольствие от аромата не обязательно должно быть связано с желанием съесть что-то сладкое. И если раньше парфюмеры стремились воспроизвести запах десерта, то теперь они все чаще экспериментируют с более сложными ощущениями — от остроты табаско до аромата теплого молока.

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