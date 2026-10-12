История популярных препаратов для снижения веса Ozempic и Wegovy началась с ящерицы, обитающей на юго-западе США. В 1990 году ученый обнаружил в ее яде соединение, которое помогло разработать лекарства для лечения диабета, а позднее — и ожирения. Эта история показывает, как научные открытия, патенты и конкуренция между фармкомпаниями влияют на появление новых препаратов.

David Clode, Unsplash

В 1990 году эндокринолог Джон Энг выделил из яда гила-монстра — ящерицы, обитающей на юго-западе США, — пептид, который имитировал действие человеческого гормона GLP-1. Этот гормон участвует в регуляции уровня сахара в крови и помогает организму контролировать аппетит. В отличие от естественного GLP-1, обнаруженное соединение дольше сохраняло активность в организме.

Энг запатентовал открытие. Позднее компания Amylin Pharmaceuticals получила лицензию на его разработку и создала препарат на основе этого соединения. В 2005 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило его для лечения диабета второго типа.

Со временем препараты этой группы совершенствовались. Если первые лекарства требовали двух инъекций в день, то последующие поколения позволили сократить частоту введения сначала до одного раза в день, а затем до одного раза в неделю. Позднее появились и таблетированные формы. Разработчики также начали создавать препараты, воздействующие сразу на несколько рецепторов, связанных с регуляцией обмена веществ.

Как патенты стимулируют разработку лекарств

По мнению Хайдена, история препаратов GLP-1 показывает, как патентная система может способствовать развитию фармацевтики. Патенты предоставляют разработчикам временную защиту от копирования и возможность получать доход от своих открытий. Это помогает компаниям оправдывать расходы на исследования и разработку новых лекарств.

При этом патентная защита не исключает конкуренцию. Другие компании могут создавать собственные препараты, совершенствовать существующие решения и предлагать альтернативные варианты лечения. По мнению автора Fortune, именно такое сочетание защиты интеллектуальной собственности и конкуренции помогает развитию новых поколений лекарств.

Читайте также Для похудения без потери мышц начали разрабатывать новый препарат

Почему препараты могут дешеветь

Патентная защита действует ограниченное время. После ее окончания другие производители могут выпускать дженерики — аналоги оригинальных препаратов, которые обычно стоят дешевле.

В качестве примера Хайден приводит Индию, где в начале 2026 года после истечения патентной защиты на Ozempic и Wegovy на рынок вышли производители дженериков. По данным статьи Fortune, некоторые из этих препаратов стали доступны по цене менее $14 в месяц.

В США ситуация отличается: патентная защита на отдельные препараты этой группы уже заканчивается, однако ключевые патенты на популярные средства для снижения веса, включая Wegovy, должны действовать до начала 2030-х годов. После их истечения у производителей дженериков появится возможность выйти на рынок при соблюдении необходимых требований.

Что ждет препараты GLP-1

Препараты GLP-1 привлекают внимание исследователей не только благодаря применению при диабете и ожирении. Ученые изучают их потенциальное использование и при других заболеваниях, в том числе при болезни Альцгеймера, остеоартрите и опиоидной зависимости. Однако такие направления исследований пока не означают, что эффективность препаратов при этих состояниях доказана.

По мнению Хайдена, развитие этой группы лекарств демонстрирует значение патентной системы для медицинских инноваций. Защита интеллектуальной собственности может стимулировать инвестиции в исследования, а конкуренция и появление дженериков со временем способны расширять выбор препаратов и снижать их стоимость.

Таким образом, путь от соединения, обнаруженного в яде ящерицы, до современных лекарств для лечения диабета и ожирения иллюстрирует, как научные открытия и система патентной защиты могут влиять на развитие фармацевтического рынка.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.