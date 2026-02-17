В среднем по российским городам-миллионникам для покупки трехкомнатной квартиры в ипотеку нужно зарабатывать 257,8 тыс. руб. в месяц. Однако реальный разброс требований к доходу заемщика оказался колоссальным — от 170 тыс. в Волгограде до почти 716 тыс. в Москве.

Jakub Żerdzicki/Unsplash

Столица традиционно стала самым недоступным городом для ипотечников: трешка на вторичном рынке стоит 30,8 млн руб. При первоначальном взносе 20% и ставке 20,5% годовых банк одобрит кредит только тем, кто подтвердит доход на уровне 716 тыс. руб. в месяц. Это почти в три раза выше среднего показателя по миллионникам.

Среднестатистический москвич, по данным Росстата, получает 173,7 тыс. начисленной зарплаты. На руки после вычета НДФЛ выходит 151,1 тыс. С таким доходом банк готов выдать не более 5,2 млн руб. на 20 лет. То есть жителю столицы придется копить на первый взнос не 20%, а 83% от стоимости жилья.

Санкт-Петербург занял вторую строчку по требованиям к доходу — 406 тыс. руб. при цене трешки 17,6 млн. В Казани нужно зарабатывать 339 тыс. (квартира 14,6 млн). В Нижнем Новгороде — 261 тыс. (11,3 млн).

Прочитайте также Ипотека перестает пугать россиян после достижения определенного возраста

Восемь городов расположились в среднем диапазоне 200–225 тыс. руб: Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Самара, Краснодар, Уфа и Пермь. В Омске, Воронеже и Челябинске достаточно зарабатывать 170–190 тыс. руб.

Антиподом Москвы стал Волгоград — единственный город, где требуемый доход опускается ниже 170 тыс. руб. Здесь трехкомнатная квартира стоит всего 7,3 млн руб. Таким образом, разрыв между самым дорогим и самым доступным мегаполисом превысил полмиллиона рублей в месяц.

Расчеты проводились для рыночной ипотеки на 20 лет под 20,5% годовых — актуальная ставка на середину февраля. Цены на жилье взяты из данных «Яндекс Недвижимости» на начало 2026 года. Требования к зарплате определялись с помощью ипотечного калькулятора «Дом. РФ». При этом 13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5%, но на рыночных ипотечных ставках это пока не отразилось.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.