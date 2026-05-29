28 мая немецкий автобренд Volkswagen отметил 89-летие. За это время компания успела создать несколько моделей, которые пережили собственные поколения и превратились в культурные феномены. Вместе с экспертами «Авито Авто» «Инк» вспомнил самые знаковые Volkswagen и собрал малоизвестные факты о каждой из них.

Photo by Bruce Warrington on Unsplash

Volkswagen Beetle: автомобиль, который пережил XX век

Если попросить человека нарисовать автомобиль по памяти, велика вероятность, что получится что-то похожее на Volkswagen Beetle. За свою историю модель разошлась тиражом более 21 млн экземпляров и стала одной из самых массовых машин в истории автопрома.

Интересно, что изначально «Жук» создавался как «народный автомобиль» для немецких семей. Проект курировал сам Фердинанд Порше, а серийное производство началось еще до Второй мировой войны.

Фан-факты:

«Жук» снимался более чем в 40 фильмах и сериалах.

Герби из фильма The Love Bug — самый известный автомобильный персонаж в истории кино.

Последний классический Beetle выпустили в Мексике в 2003 году. На церемонии прощания для него даже исполнили серенаду.

Фото: пресс-служба «Авито»

Volkswagen Golf: автомобиль, который придумал современный хэтчбек

В 1974 году Volkswagen пошел на риск и фактически заменил Beetle новой моделью — Golf. Решение оказалось судьбоносным: сегодня Golf входит в число самых продаваемых автомобилей Европы за всю историю.

Дизайн первого поколения создал знаменитый итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро.

Фан-факты:

Название Golf связано не с игрой, а с немецким словом Golfstrom — Гольфстрим.

Первая GTI-версия создавалась небольшой группой энтузиастов почти тайно от руководства.

Golf настолько повлиял на рынок, что весь сегмент компактных хэтчбеков до сих пор называют «гольф-классом».

По данным «Авито», среди Golf чаще всего встречаются поколения Mk6, Mk4 и Mk7.

Фото: пресс-служба «Авито»

Читайте также Volkswagen вытеснил Amazon с позиции крупнейшего акционера Rivian

Volkswagen Polo: самый русский Volkswagen

В Европе символом марки считается Golf, а в России эту роль во многом взял на себя Polo. Локальная сборка в Калуге сделала его одним из самых массовых иностранных автомобилей в стране.

Фан-факты:

Российский Polo Sedan существенно отличался от европейского хэтчбека Polo и фактически создавался специально под местный рынок.

Именно Polo долгие годы входил в топ самых популярных автомобилей для такси.

За годы выпуска модель получила репутацию автомобиля, который способен пережить несколько владельцев подряд.

Сегодня Polo остается самой востребованной моделью Volkswagen на «Авито» — на нее приходится 24% интереса пользователей к бренду.

Photo by 3DVISU on Unsplash

Volkswagen Type 2: автомобиль хиппи и стартаперов

Легендарный микроавтобус Volkswagen Type 2 появился благодаря рисунку на листке бумаги. Голландский импортер марки Бен Пон увидел на заводе транспортную тележку и набросал эскиз будущего фургона.

В итоге родился один из самых узнаваемых автомобилей XX века.

Фан-факты:

В 1960-е Type 2 стал неофициальным транспортом движения хиппи.

Как раз на таких микроавтобусах путешествовали участники фестиваля Woodstock.

В Бразилии модель выпускалась до 2013 года — более 60 лет подряд.

Сегодня многие экземпляры стоят дороже новых минивэнов и рассматриваются как коллекционные инвестиции.

Фото: пресс-служба «Авито»

Volkswagen Touareg: внедорожник, который случайно стал слишком хорош

В начале 2000-х Volkswagen решил выйти в премиальный сегмент и выпустил Touareg. Модель получила общую платформу с будущими Porsche Cayenne и Audi Q7.

Для бренда, который ассоциировался с массовыми автомобилями, это был почти революционный шаг.

Фан-факты:

Touareg трижды выигрывал ралли-марафон Ралли Дакар.

Кочевники туареги известны традиционными синими одеждами (за что их называют «синими людьми пустыни»). Volkswagen назвал свой внедорожник в их честь — как символ выносливости и способности преодолевать бездорожье пустыни.

Внутри концерна модель настолько приблизилась к премиальным родственникам, что начала конкурировать с ними за покупателей.

По данным «Авито», спрос на Touareg за последние месяцы вырос более чем на четверть.

Photo by Sergey Kuznetsov on Unsplash

История Volkswagen показывает, что самые успешные продукты часто появляются не как ответ на текущий спрос, а как ставка на изменение образа жизни. Beetle сделал автомобиль массовым, Golf переизобрел городской транспорт, Type 2 стал символом новой культуры, а Touareg помог народному бренду зайти в премиум.

И почти все эти модели спустя десятилетия продолжают создавать вторичный рынок, вокруг которого зарабатывают дилеры, сервисы, продавцы запчастей и площадки объявлений. Это хороший пример того, как один продукт способен приносить деньги бизнесу спустя десятки лет после выхода на рынок.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.