28 мая немецкий автобренд Volkswagen отметил 89-летие. За это время компания успела создать несколько моделей, которые пережили собственные поколения и превратились в культурные феномены. Вместе с экспертами «Авито Авто» «Инк» вспомнил самые знаковые Volkswagen и собрал малоизвестные факты о каждой из них.
Если попросить человека нарисовать автомобиль по памяти, велика вероятность, что получится что-то похожее на Volkswagen Beetle. За свою историю модель разошлась тиражом более 21 млн экземпляров и стала одной из самых массовых машин в истории автопрома.
Интересно, что изначально «Жук» создавался как «народный автомобиль» для немецких семей. Проект курировал сам Фердинанд Порше, а серийное производство началось еще до Второй мировой войны.
В 1974 году Volkswagen пошел на риск и фактически заменил Beetle новой моделью — Golf. Решение оказалось судьбоносным: сегодня Golf входит в число самых продаваемых автомобилей Европы за всю историю.
Дизайн первого поколения создал знаменитый итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро.
По данным «Авито», среди Golf чаще всего встречаются поколения Mk6, Mk4 и Mk7.
В Европе символом марки считается Golf, а в России эту роль во многом взял на себя Polo. Локальная сборка в Калуге сделала его одним из самых массовых иностранных автомобилей в стране.
Сегодня Polo остается самой востребованной моделью Volkswagen на «Авито» — на нее приходится 24% интереса пользователей к бренду.
Легендарный микроавтобус Volkswagen Type 2 появился благодаря рисунку на листке бумаги. Голландский импортер марки Бен Пон увидел на заводе транспортную тележку и набросал эскиз будущего фургона.
В итоге родился один из самых узнаваемых автомобилей XX века.
Сегодня многие экземпляры стоят дороже новых минивэнов и рассматриваются как коллекционные инвестиции.
В начале 2000-х Volkswagen решил выйти в премиальный сегмент и выпустил Touareg. Модель получила общую платформу с будущими Porsche Cayenne и Audi Q7.
Для бренда, который ассоциировался с массовыми автомобилями, это был почти революционный шаг.
По данным «Авито», спрос на Touareg за последние месяцы вырос более чем на четверть.
История Volkswagen показывает, что самые успешные продукты часто появляются не как ответ на текущий спрос, а как ставка на изменение образа жизни. Beetle сделал автомобиль массовым, Golf переизобрел городской транспорт, Type 2 стал символом новой культуры, а Touareg помог народному бренду зайти в премиум.
И почти все эти модели спустя десятилетия продолжают создавать вторичный рынок, вокруг которого зарабатывают дилеры, сервисы, продавцы запчастей и площадки объявлений. Это хороший пример того, как один продукт способен приносить деньги бизнесу спустя десятки лет после выхода на рынок.
