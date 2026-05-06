Volkswagen Group стал крупнейшим акционером американского производителя электромобилей Rivian, обогнав Amazon. Это следует из новых документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Erik Mclean, Unsplash

Менее чем за два года доля Volkswagen в Rivian выросла с 8,6% до 15,9%. Amazon сохраняет 12,28% акций и остается одним из крупнейших инвесторов и клиентов Rivian. Для сравнения, Amazon сохраняет 12,28% и остается одним из ключевых инвесторов и клиентов Rivian.

Рост доли связан с масштабным партнерством между компаниями и совместным предприятием Rivian and Volkswagen Group Technologies, созданным в ноябре 2024 года. Совместное предприятие занимается разработкой электрической архитектуры и программного обеспечения для будущих электромобилей.

Читайте также Tesla запустила производство грузовика Semi спустя восемь лет после анонса

Volkswagen обязался вложить в Rivian до $5,8 млрд. Инвестиции поступают поэтапно — по мере достижения технологических и производственных целей. Первый транш составил $1 млрд. Еще $1 млрд компания перечислила в 2025 году после завершения зимних испытаний VW ID.EVERY1 — первого автомобиля, использующего технологии совместного предприятия.

Еще $1 млрд Rivian получила после продвижения проекта платформы R2. Производство модели стартовало в апреле, а поставки нового среднеразмерного электровнедорожника ожидаются в ближайшие недели.

Amazon вложила в Rivian $700 млн еще на стадии стартапа и до IPO в 2021 году контролировала около 20% компании. Помимо инвестиций, компания заказала у Rivian 100 тыс. электрических фургонов для доставки.

Среди других крупных акционеров — Vanguard Group (5,1%) и Oryx Global (8,6%). Основатель и CEO Rivian Р.Дж. Скариндж владеет около 1,1%.

Читайте также Kia разработала полицейский фургон с ИИ и встроенным дроном

Партнерство с Volkswagen стало для Rivian критически важным на фоне высоких расходов на разработку. В 2025 году компания инвестировала $1,7 млрд в НИОКР, включая развитие систем автономного вождения, из-за чего компания теперь рассчитывает выйти на прибыльность не раньше 2027 года.

При этом совместное предприятие с VW не охватывает искусственный интеллект и автономное вождение — эти направления Rivian развивает отдельно, в том числе в рамках новых партнерств, включая сотрудничество с Uber.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.