OpenAI опубликовала подробное исследование, посвященное использованию ChatGPT, основанное на анализе 1,5 миллиона пользовательских сессий с мая 2024 по июнь 2025 года. Результаты показывают, что ChatGPT стал важным инструментом для личных нужд, а не только для профессиональной деятельности.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

Согласно исследованию, 73% всех взаимодействий с ChatGPT не связаны с рабочими задачами. Наиболее часто пользователи обращаются к ИИ за практическими советами (28,3%), помощью в написании текстов (24%) и поиском информации, что делает ChatGPT альтернативой традиционным поисковым системам. Программирование составляет лишь 4,2% всех запросов.

Интересно, что использование ChatGPT стало более равномерным между мужчинами и женщинами: доля женщин-пользователей выросла до 52%, что свидетельствует о снижении гендерного разрыва, который ранее составлял до 80% мужчин среди пользователей.

Возрастная аудитория также изменилась: почти половина пользователей моложе 26 лет, что указывает на широкое распространение технологии среди молодежи.

Тем не менее, использование ChatGPT в качестве эмоционального или психологического консультанта остается ограниченным: лишь 1,9% сессий посвящены межличностным отношениям и психотерапевтическим вопросам, а 0,4% — ролевым играм.

Эти данные подчеркивают, что ChatGPT все чаще используется как универсальный инструмент для повседневных задач, а не только как профессиональный ассистент.