Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды («X5 еда», «Яндекс Лавка», «Азбука вкуса») обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом пересмотреть законопроект, который грозит парализовать рынок готовой еды, пишут «Ведомости».

Freepik

По мнению представителей ассоциации, депутаты допустили фундаментальную ошибку, смешав в одном правовом поле два разных продукта — промышленную готовую еду и кулинарию.

Депутатская инициатива предполагает запрет приготовления готовой еды в магазинах, мотивируя это рисками для санитарной безопасности. Однако производители указывают, что их продукция — готовая еда — не имеет ничего общего с кулинарией, которую готовят на месте.

Она производится в промышленных масштабах на специализированных фабриках-кухнях, где каждый этап — от приготовления до герметичной упаковки — строго контролируется. Продукция поставляется в магазины уже в готовом виде и требует лишь соблюдения температурного режима.

Приравнивание этих форматов, как отмечается в обращении, приведет к абсурдной ситуации: высокотехнологичное производство могут начать регулировать по нормам, разработанным для кухни столовой. Это не только поставит под угрозу существование целой отрасли, но и может заблокировать правительственную инициативу по маркировке готовой еды, поскольку промышленная упаковка не учитывается в законопроекте.

Более того, производители уверены, что такой подход не повысит, а может даже снизить безопасность продуктов, поскольку отраслевые стандарты, десятилетиями обеспечивавшие качество, окажутся подменены неподходящими требованиями.

Параллельно с этим на регуляторное поле претендуют представители ресторанного бизнеса, ранее предлагавшие приравнять магазины готовой еды к общепиту.