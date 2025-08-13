Около 93% кондитерских изделий в России выпускается внутри страны, показало исследование маркетплейса Flowwow и аналитического агентства Daily Dozen. Это связано с сокращением импорта и развитием местных производителей, преимущественно из малого бизнеса. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

За последние годы количество микропредприятий и индивидуальных предпринимателей в производстве мучных изделий выросло на 16%, с наибольшей концентрацией в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Казани. Эксперты прогнозируют стабильность структуры предложения: малые бренды продолжат укреплять позиции в десертах и сладких подарках благодаря гибкости и фокусу на персонализированных заказах, конкурируя с крупными фабриками.

В структуре продаж товаров повседневного спроса кондитерка занимает третье место, обеспечивая 12% общего оборота после молочной и мясной продукции.

Среди сегментов лидируют мучные изделия недлительного хранения, например печенье, вафли и кексы, на которые приходится более половины всех покупок в натуральном выражении. За пять лет их продажи в денежном эквиваленте выросли на 9%, опередив увеличение объемов на 5%, что аналитики объясняют умеренным ростом цен и сдвигом предпочтений потребителей в сторону продукции от небольших компаний. Эта категория остается базовой для ежедневного использования, а не для подарков.

В сегменте сахаристых изделий, включая конфеты, мармелад, халву и зефир, разница в динамике еще заметнее: объемы выросли на 4,2%, а выручка — на 22%. Эксперты связывают это с увеличением доли премиальных и подарочных товаров, а также с укреплением позиций локальных производителей, предлагающих нестандартную упаковку и состав.

Сооснователь и генеральный директор Flowwow Вячеслав Богдан отметил, что спрос на десерты растет не только для личного потребления, но и как небольшие подарки; при среднедушевом потреблении свыше 26 кг в год россияне все чаще выбирают авторские изделия вроде шоколада ручной работы, мини-тортов и композиций с ягодами, за которыми стоят малые производства, гибко адаптирующиеся к вкусам покупателей.

Рынок визуально привлекательных десертов, от капкейков до моти и макаронс, развивается на фоне расширения сектора общепита: за пять лет число кафе, пекарен и кондитерских увеличилось на 30%. Среди популярных — бенто-торты с надписями, мини-десерты с ягодами и необычно оформленные изделия.