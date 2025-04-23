При входе в отель Populus, расположенный в центре Денвера, штат Колорадо, одно из первых, что привлекает внимание, — это листы, похожие на коровью кожу, которые висят над баром ресторана. Но материалом для художественной инсталляции на самом деле является рейши, материал, сделанный из мицелия. Таким образом отель хочет вызвать ассоциации с природой и подчеркнуть свой уровень устойчивости.

Администрация отеля на 265 номеров стоимостью от $299, спроектированного чикагской фирмой Studio Gang, утверждает, что это первый в США «углеродно-положительный» отель (то есть он улавливает больше углерода, чем выбрасывает). Это смелое заявление, одно из множества подобных в сфере.

Например, руководство Bucuti & Tara Beach Resort на Арубе называет себя «первым и единственным сертифицированным курортом с нулевым выбросом углерода на Карибах». IHG Hotels and Resorts рекламирует свой новый научный парк Voco Zeal Exeter в Эксетере, Англия, — с внешней отделкой из вертикальных фотоэлектрических панелей, генерирующих электроэнергию, — как первый отель бренда с нулевым выбросом углерода. Курорт Alohilani Resort в Гонолулу утверждает, что получил сертификацию, подтверждающую нулевой выброс углерода.

По мнению Джозефа Ромма, старшего научного сотрудника Центра науки, устойчивого развития и СМИ Пенсильванского университета и автора книги «Шумиха вокруг водорода: ложные обещания и реальные решения в гонке за спасение климата», отель «имеет наглость утверждать, что он вносит чистый позитив в климат, — гораздо более весомое заявление, чем нейтральность».

«Отель оказывает большое влияние на окружающую среду», — сказал Джон Бюрге, президент Urban Villages, денверского застройщика, стоящего за Populus. Он сказал, что его команда не нашла много объектов, которые, по их мнению, использовали бы целостный подход к снижению воздействия на окружающую среду.

Подход Populus обозначил еще на этапе строительства, применяя бетонную смесь, которая, как говорят, выделяет на 30% меньше углекислого газа, чем обычный бетон. В значительной степени используются переработанные материалы, в том числе:

древесина из уже срубленного тополя для стойки для регистрации;

сосна, убитая жуками, для некоторых стен и изголовий кроватей;

снегозащитное ограждение из Вайоминга в качестве декоративных потолочных балок.

Для поддержания комфортной температуры в отеле в любое время года 365 панелей внешней стороны здания сделаны из стекловолокна. Отель не строил гараж — вместо этого можно воспользоваться существующими парковками в этом районе. Таким образом отель поощряет использование общественного транспорта. Онлайн-панель управления углеродом отслеживает выбросы отеля для любопытных гостей.

По словам Шивьи Нат, управляющей консалтинговой фирмой Climate Conscious Travel, эти меры способствуют снижению объемов углерода, заключенного в здании, а также углерода, который выделяется при производстве.

Другие меры Populus включают:

использование прочного текстиля;

ковровое покрытие из переработанных, биоразлагаемых материалов;

биореактор, который превращает пищевые отходы из ресторанов Pasque и Stellar Jay отеля в компост.

Populus также компенсирует часть своих выбросов посадкой деревьев или покупкой сертификатов на возобновляемую энергию (REC). Такой сертификат равен одному мегаватт-часу возобновляемой энергии с точки зрения экологической ценности.

Однако эксперты по изменению климата опровергли эффективность большинства подобных мер в отелях.

«Я не знаю ни одной компании, которая сейчас серьезно относится к изменению климата и которая все еще считает, что посадка деревьев — это законная компенсация», — сказал Ромм. Это объясняется тем, что саженцам нужно время, чтобы вырасти в полноценные деревья и начать поглощать достаточное количество углерода для реальной компенсации. К тому же молодые деревья подвержены риску заражения болезнями, а также уязвимы перед лицом неблагоприятных погодных условий и лесных пожаров.

Populus уже столкнулся с такой проблемой при посадке деревьев. В 2022 году, когда строился отель, он оплатил посадку около 77 тыс. елей Энгельмана в Колорадо, но экстремальная погода уничтожила 80% саженцев.

Несмотря на это, Бюрге и его команда по-прежнему верят в эффективность программы по переходу отеля на углеродно-положительный уровень. Populus планирует высадить еще от 50 до 70 тыс. деревьев в текущем году.

В это время в США растет число коллективных исков против компаний, обвиняемых в гринвошинге — форме экологического маркетинга без достаточных на такое позиционирование оснований. В 2023 году Калифорния приняла законопроект, который требует от компаний раскрывать доказательства углеродной нейтральности и аналогичных заявлений.

Однако Бюрге отметил, что он является членом с правом голоса целевой группы Денвера по изменению климата, которая ввела правила по устранению выбросов парниковых газов в крупных зданиях к 2040 году, и что в настоящее время он входит в городской совет по устойчивому развитию, работая над улучшением распределения электроэнергии.

«Речь идет не только о более эффективном строительстве и сокращении нашего углеродного следа, — отмечает Бюрге. — Я надеюсь, что кто-то, выезжая из Populus, скажет, что мир природы довольно удивителен и нам нужно его защищать».