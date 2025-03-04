Для большинства людей такие цифровые устройства, как телефоны, стали почти неотъемлемой частью повседневной жизни. Последние исследования демонстрируют, что снижение времени, проводимого с гаджетами, может повлиять на работу мозга.

В исследовании приняли участие 25 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которым было предложено максимально ограничить использование смартфонов на протяжении 72 часов. Им разрешалось только общение по важным вопросам и выполнение рабочих задач.

Группа ученых из Университета Гейдельберга и Университета Кёльна в Германии применяла магнитно-резонансную томографию (МРТ) и психологические тесты до и после запрета смартфонов, чтобы выяснить, как это влияет на нейронные паттерны и активность мозга.

«Мы применили лонгитюдный метод для анализа воздействия ограничений на использование смартфонов среди их пользователей», — сообщают исследователи. Благодаря этому они выявили взаимосвязи между изменениями в активации мозга со временем и системами нейромедиаторов, связанными с зависимостями. Во время сканирования, которое прошло по истечении 72 часов, участникам продемонстрировали различные изображения, в том числе фотографии включенных и выключенных смартфонов, а также более «нейтральные» картинки с такими изображениями, как лодки и цветы.

Когда участникам предлагали изображения мобильных телефонов, в мозге происходили изменения в тех областях, которые отвечают за обработку вознаграждений и желаний, что отчасти напоминает сигналы, связанные с зависимостями от наркотиков. Это указывает на то, что использование телефонов может вызывать зависимость, подобную зависимости от никотина или алкоголя.

Изменения, обнаруженные в мозговых структурах, связаны с дофаминовой и серотониновой системами, что подтверждает гипотезу о телефонной зависимости. Эти два нейромедиатора играют важную роль в различных функциях мозга, включая компульсивное поведение и управление настроением.

Тем не менее, согласно проведенным психологическим тестам, не было зафиксировано изменений в эмоциональном состоянии участников или каких-либо признаков желания использовать телефоны, несмотря на их ограниченный доступ. Некоторые добровольцы заметили улучшение настроения, однако эти изменения не нашли отражения в статистически значимых данных исследования.

Работа не углубляется в причины, почему поведение с использованием смартфонов вызывает изменения в мозговой активности, но, вероятно, здесь играет роль несколько факторов. «Наши результаты не позволяют различить желание к использованию смартфона и желание к социальным взаимодействиям, которые на сегодняшний день являются двумя тесно связанными процессами», — отмечают ученые.

Несмотря на то, что эти результаты оказываются довольно устойчивыми, не углубляясь в детали данных процессов, будущие исследования должны сосредоточиться на их изучении.

Ученые продолжают изучать, как мобильные телефоны влияют на жизнь и функционирование мозга человека. С момента выхода первого iPhone прошло менее 20 лет, и сейчас ученые начинают лучше понимать некоторые малозаметные симптомы абстиненции, которые возникают, когда человек не берет в руки телефон в течение нескольких минут.

«Выявленные нейронные механизмы могут значительно способствовать развитию зависимого поведения у людей, подверженных риску чрезмерного использования смартфонов», — утверждают исследователи.

Ранее другое исследование, проведенное Университетом Южной Австралии, показало, что формирование привычек занимает больше времени, чем многие думают. На это может уйти от двух месяцев до года. Успех зависит от настойчивости, удовольствия от процесса, соблюдения сроков и планирования.