Исследование, проведенное Университетом Южной Австралии, показало, что формирование привычек занимает больше времени, чем многие думают. На это может уйти от двух месяцев до года. Успех зависит от настойчивости, удовольствия от процесса, соблюдения сроков и планирования.

В ходе новаторского систематического обзора, проведенного исследователями из Университета Южной Австралии, было установлено, что хотя новые привычки могут сформироваться всего за два месяца (в среднем от 59 до 66 дней), для их полного укоренения может потребоваться до 335 дней.

В Австралии хронические заболевания представляют собой значительную долю бремени болезней. Многочисленные проблемы со здоровьем, такие как диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые, респираторные заболевания и инсульт, могут быть предотвращены изменением вредных привычек и образа жизни.

Доктор Бен Сингх из Университета Южной Австралии отмечает, что, вопреки распространенному мнению, процесс формирования здоровых привычек занимает гораздо больше времени, чем три недели.

«Развитие привычек, способствующих здоровью, имеет важное значение для достижения устойчивого благополучия, однако процесс их формирования может быть достаточно сложным, — отмечает доктор Сингх. — С наступлением нового года многие из нас ставят перед собой амбициозные цели и разрабатывают стратегии на ближайшие месяцы, такие как увеличение физической активности, снижение потребления сахара или переход на более здоровую пищу. Тем не менее несмотря на популярное мнение о том, что для выработки новой привычки достаточно всего 21 день, эти утверждения не имеют доказательств».

Исследования показывают, что формирование привычки обычно занимает около двух месяцев, но необходимо учитывать, что этот процесс может сильно варьироваться: время, требуемое для укрепления привычки, может колебаться от четырех дней до года. Поэтому людям, желающим научиться вести более здоровый образ жизни, важно не терять оптимизма, даже если они не достигают предполагаемого результата за три недели.

Исследование, в котором участвовало более 2 тыс. человек, показало, что успешное становление привычки зависит от множества факторов. Доктор Сингх объясняет: «при попытке выработать новую полезную привычку важно учитывать время занятий, как часто мы его практикуем и насколько нам нравится эта деятельность».

Добавление новой привычки в утренний распорядок может значительно увеличить шансы на ее долгосрочное соблюдение. Кроме того, если новое занятие приносит удовольствие, вероятность его закрепления возрастает. Планирование и активное намерение завершить новое дело также играют важную роль в формировании привычек.

Внедряя стратегии формирования привычек в свою ежедневную жизнь и составляя планы по их реализации, вырабатывается основа для достижения успеха. Хотя требуется больше исследований в этой области, ученые уверены, что полученные результаты могут послужить началом для инициативы общественных программ и персонализированных методов, направленных на содействие для здорового изменения в поведении.

Отказаться от привычек или сформировать новые бывает сложно. Чтобы дать себе максимальный шанс на успех, консультант, карьерный коуч и автор готовящейся к выходу книги «Перемены: 6 научно обоснованных стратегий, которые изменят ваш мозг, тело и поведение» советует выполнять по одному делу за раз.