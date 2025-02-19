Когда Алекс Тью увидел, что домен Calm.com выставлен на продажу, он подумал, что это знак, который ему и его деловому партнеру Майклу Эктону Смиту необходим, чтобы наконец-то запустить свое приложение для медитации. Он поделился с CNBC, как ему удалось достичь успеха.

«Мы посчитали, что Calm — идеальное название для этой компании, этой миссии», — сказал Тью. Однако цена в $1,2 млн была слишком высокой, чтобы согласиться на покупку, сказал Эктон Смит. «У нас не было денег, чтобы купить его», — добавил он.

Но примерно через год владелец домена связался с Тью, потому что он был готов продать его и «желал заключить сделку». Партнеры смогли успешно договориться о новой цене. «Намного меньше», — отметил Эктон Смит.

Когда товарищи вдвоем объединили свои деньги, чтобы купить домен, он предпринял рискованный шаг. «Я отложил эти деньги на первый взнос за дом, но подумал, что покупка Calm.com будет более разумным решением», — заявил он.

По его словам, родители считали, что это «глупейшая идея». «Это был своего рода стартовый желудь, который был посажен для этого бизнеса», — объясняет Смит. По словам соучредителей, потребовалось некоторое время, чтобы убедить инвесторов в том, что приложение для медитации и релаксации будет прибыльным.

«Если оглянуться на десятилетие назад, сейчас это трудно представить, тогда никто на самом деле не говорил о психическом здоровье. Медитация и осознанность были очень странными концепциями», — отметил предприниматель.

На данный момент приложение Calm было загружено более 150 млн раз, а его стоимость оценивается в $2 млрд. Эктон Смит предполагает, что для того, чтобы построить успешные компании, нужно идти по краю, действовать по-другому и думать иначе.

«Поэтому, если вы всегда пытаетесь соответствовать и вписываться, вам вряд ли удастся создать прорывной продукт или компанию и добиться необычайного успеха», — заключает он.

Создание успешного бизнеса требует больших затрат — как финансовых, так и эмоциональных. Стартап Patsnap, основателем и генеральным директором которого является Джеффри Тионг, превысил годовой оборот в $100 млн. Сингапурская компания занимается интеллектуальной собственностью, исследованиями и разработками. Тионг поделился историей своего пути.