Отключение горячей воды летом 2025 года, с которым столкнулось 77% россиян, увеличило посещаемость спа-салонов, фитнес-клубов и бань по сравнению с маем, следует из исследования финтех-компании ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор». Подробности — в распоряжении »Инка».

Фото: Freepik

В Москве посещаемость фитнес-клубов увеличилась на 57%, их выручка — на 42%, но средний чек упал на 10%, до 4 582 руб. В Санкт-Петербурге рост составил 71% по посещаемости и 40% по выручке, а чек снизился на 18%, до 2 890 руб.

Посещаемость спа-салонов и салонов красоты выросла на 35% по России, на 41% в Москве и на 48% в Санкт-Петербурге, с выручкой +33% и +38% соответственно. Средний чек в спа снизился на 5%, до 2 473 руб., в Москве — на 6%, до 3 582 руб., в Санкт-Петербурге — на 7%, до 2 506 руб.

По данным «Эвотора», посещаемость бань в России выросла на 13%, а выручка — на 12%, при среднем чеке 1 823 руб. В Москве посещаемость бань упала на 8%, но выручка выросла на 17%, а чек — на 26%, до 3 063 руб. В Санкт-Петербурге посещаемость увеличилась вдвое, выручка — на 43%, но чек снизился на 32%, до 1 964 руб.

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При этом аналитики выяснили, что больше всего респондентов (44%), когда дома нет горячей воды, греют воду на плите и моются дома. Еще 22% ждут, когда горячую воду включат, 21% пользуется водонагревателями, 14% закаляются и принимают холодный душ, 7% ходят мыться к родственникам и друзьям, а 4% уезжают в отпуск. По 3% ходят в баню и посещают душ в фитнес-клубах, по 2% купаются в бассейнах или водоемах. Некоторые также принимают душ в офисе или на даче.