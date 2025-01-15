На ютуб-канале Australian Open прошла прямая трансляция турнира по теннису с помощью анимированных персонажей и ИИ. К этой уловке прибегли потому, что у Australian Open не было прав на прямую трансляцию некоторых матчей с площадки.

Первый профессиональный теннисный турнир 2025 года прибег к такой уловке, чтобы больше людей смогли посмотреть матчи. Как объяснил теннисный репортер Бастьен Фашан на канале X, Australian Open, как это часто бывает, не владеет правами на трансляцию.

Чтобы поклонники этого вида спорта могли смотреть матчи в режиме реального времени, владельцы канала с помощью ИИ заменили игроков цифровыми аватарами, которые в точности повторяют их движения.

За ходом матчей можно было следить в прямом эфире на странице мероприятия на YouTube. Однако многие зрители обратили внимание на странные ошибки: ракетки парят в воздухе, мячи выскакивают и исчезают, а звук не совсем синхронизирован. Смутило и то, что головы игроков большие, а теннисные мячи слишком крупные.

Несмотря на недостатки, это довольно эффективный метод, позволяющий любому человеку, имеющему доступ к YouTube, наблюдать за ходом соревнований независимо от того, где он живет и какие телеканалы владеют правами на трансляцию матчей.

Это не первый случай, когда современные технологии используются для воссоздания спортивного события в цифровом формате в режиме реального времени. В прошлом году НХЛ транслировала матч, в котором игроков заменили на персонажей Looney Tunes, таких как Багз Банни и Гуфи.

Также в рамках сотрудничества НФЛ и Disney Plus в декабре 2024 года была показана альтернативная версия матча «Цинциннати Бенгалз» — «Даллас Ковбойз», посвященная Симпсонам. Гомер, Барт, Мо, Карл, Барни, Ленни и другие персонажи присоединились к действию благодаря использованию технологии Beyond Sports от Sony.

Реакция зрителей была положительной. Некоторые люди говорят, что им даже больше нравится смотреть такие альтернативные версии, чем настоящие.

Недавно генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман объявил о публичном релизе Sora, видеогенератора на основе искусственного интеллекта. Приложение будет доступно пользователям ChatGPT Plus и Pro в США и других странах, за исключением Великобритании и стран ЕС.