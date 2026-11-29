Исследователи из Швейцарии, Дании и США разработали миниатюрное устройство InvisiSpeech, которое позволяет общаться с искусственным интеллектом без произнесения слов вслух. Гаджет крепится к коренному зубу и регистрирует слабые вибрации, возникающие при движениях языка. В ходе испытаний точность распознавания команд достигла 91,5%. Разработка может сделать голосовое управление смартфонами, умными очками и ИИ-агентами незаметным для окружающих.

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Устройство создали специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Орхусского университета и Университета штата Пенсильвания. Результаты исследования представили на международной конференции ACM UIST 2026, посвященной технологиям взаимодействия человека с компьютером.

InvisiSpeech внешне напоминает небольшой ортодонтический аппарат, который располагается между верхним коренным зубом и щекой. Внутри корпуса из биосовместимого материала находятся датчик вибраций, аккумулятор, гибкая печатная плата и модуль Bluetooth. Гаджет можно самостоятельно устанавливать и снимать без хирургического вмешательства.

Для передачи команды пользователю необходимо беззвучно артикулировать слова, практически не двигая губами. Возникающие при этом колебания регистрирует чувствительный датчик. Затем информация передается на смартфон, где специально обученная нейросеть определяет команду пользователя. В отличие от нейроинтерфейсов, InvisiSpeech не считывает мозговую активность и не требует установки электродов.

В эксперименте приняли участие 15 добровольцев. После непродолжительной индивидуальной калибровки система смогла распознавать 50 заранее заданных команд на английском языке. В условиях окружающего шума точность распознавания достигала 86,3%. Это особенно важно при использовании голосовых помощников на оживленных улицах и в общественном транспорте, где обычным микрофонам бывает сложно выделить речь пользователя.

Исследователи продемонстрировали несколько сценариев применения технологии. Например, пользователь может незаметно запросить дополнительную информацию во время деловой встречи, управлять электронными устройствами или воспользоваться переводчиком в умных очках. В перспективе ответы нейросети можно будет получать через беспроводные наушники, поддерживая полноценный разговор с ИИ без привлечения внимания окружающих.

Разработка призвана решить одну из проблем распространения голосовых ИИ-интерфейсов. Несмотря на развитие ChatGPT, Siri и других помощников, пользователям не всегда удобно разговаривать с ними в общественных местах. Кроме того, произнесенные вслух запросы могут содержать конфиденциальную информацию. Возможность беззвучного общения потенциально сделает носимые ИИ-устройства полезными в большем числе повседневных ситуаций.

Однако InvisiSpeech пока остается исследовательским прототипом. Системе предстоит научиться распознавать произвольную речь вместо ограниченного набора команд, а также надежно работать во время ходьбы и других активных движений. Стоимость устройства и сроки его возможного коммерческого выпуска не раскрываются.

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