Конрад Зелиньский лишился голоса после онкологического заболевания, с которым столкнулся во время учебы в Варшавском университете. Собственный опыт подтолкнул его к разработке технологии, которая может помочь людям после удаления гортани общаться не только с помощью слов, но и с интонацией.

Allison Saeng, Unsplash



При ларингэктомии — операции по удалению гортани — человек теряет возможность говорить обычным способом. Один из традиционных вариантов восстановления речи — специальные портативные устройства. Однако их звучание часто напоминает роботизированный голос. Другой вариант — голосовые протезы, которые устанавливают хирургическим путем и за которыми необходимо регулярно ухаживать, чтобы снизить риск осложнений.

Этой проблемой Зелиньский занялся во время работы над докторской диссертацией. Он исследовал возможности бионических систем и решил разработать устройство, которое не требовало бы операции. При этом технология должна была передавать эмоциональные особенности речи и позволять пользователю не только разговаривать, но и смеяться, кричать и петь.

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Для развития этой идеи в 2023 году Зелиньский основал Uhura Bionics. Стартап создал две носимые модели устройств. Более продвинутая из них получила название Whitney — в честь американской певицы Уитни Хьюстон.

Сам Зелиньский сравнивает Whitney с обычными очками: по его замыслу, для человека после ларингэктомии устройство должно стать таким же привычным способом компенсировать утраченную функцию.

В разговоре с TechCrunch предприниматель продемонстрировал возможности технологии. Синтезированный голос сохраняет электронное звучание, однако в нем уже присутствует интонация.

Разработчики также собираются расширить набор доступных голосов. В частности, Uhura Bionics планирует добавить более высокие тембры, подходящие женщинам, и возможность персонализировать голос, чтобы разные пользователи не звучали одинаково.

Пока устройства Uhura продаются как оздоровительные продукты. Поэтому покупателям приходится оплачивать их самостоятельно: базовая модель стоит $500, а Whitney — $1500. Компания одновременно занимается регистрацией устройств как медицинских изделий класса I — категории с наименьшей степенью риска. Сначала соответствующий статус планируют получить в Европе, а затем в США. Это может создать возможность для частичного покрытия стоимости устройств медицинской страховкой.

По оценке Зелиньского, рынок устройств для людей, перенесших ларингэктомию, составляет около $2 млрд. Он допускает, что потенциальная аудитория будет шире, если Uhura Bionics начнет разрабатывать решения и для людей с другими нарушениями речи.

На этом рынке уже есть другие компании. В частности, решения для восстановления речи предлагает производитель медицинского оборудования Atos Medical, а среди стартапов в этой сфере — Laronix.

В ближайшее время Зелиньский намерен представить Whitney широкой аудитории. В октябре он продемонстрирует устройство на конференции TechCrunch Disrupt, а также выйдет с ним на сцену во время SF Tech Week.

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