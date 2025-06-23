Туристы в 2025 году будут дольше отдыхать в Сургуте, Махачкале и Петропавловске-Камчатском, но сократят время в Новороссийске, следует из результатов исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip на основе анализа отельных бронирований с июня по август. Подробности — в распоряжении «Инка».

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В Сургуте по сравнению с прошлым годом средняя длительность пребывания в отелях выросла на 57% до двух с половиной дней. В Махачкале туристы будут проводить в среднем четыре дня, что на 40% больше, а в Петропавловске-Камчатском — три с половиной дня (рост на 29%).

Значительно дольше обычного отпускники намерены провести в Воронеже (+26%, 1,7 дня), Ереване (+25%, 3,8 дня) и Ялте (+24%, 4,8 дня). В Барнауле, Южно-Сахалинске, Анталье и Пятигорске число длительных бронирований увеличилось на 23%, с пребыванием от 2,1 до 4,3 дня. Геленджик показал рост на 22% с 5,7 дня, а в Дубае, Кирове и Калуге длительных заказов стало на 21% больше, в Пензе — на 20%.

В то же время в некоторых городах время отдыха сократилось. В Новороссийске средняя продолжительность проживания упала на 33% до, трех дней. В Бангкоке туристы проведут на 30% меньше времени (3,2 дня), в Горно-Алтайске — на 27% (1,1 дня). Сокращение зафиксировано в Иванове (-26%, 1,6 дня), Ростове-на-Дону (-22%, 1,7 дня), Анапе (-20%, 5,5 дня), Саратове (-18%, 1,9 дня), Шанхае (-17%, 3,2 дня), Венеции (-16%, 2,9 дня) и Римини (-15%, 9,6 дня).