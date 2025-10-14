Федеральные торговые сети начали активно предлагать производителям базовых товаров компенсировать недополученный доход. Об этом сообщается в обращении Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (Палата поставщиков) в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), пишет «Коммерсантъ». Причиной стало ухудшение финансовых показателей розницы.

Freepik

По словам источника газеты, ретейлеры в переговорах ссылаются на недополученную маржу относительно целевой для отдельных категорий товаров. Размер требуемых выплат варьируется от одного до сотен миллионов руб. Компенсации могут принимать форму штрафов, снижения цен, скидок на будущие закупки или иных платежей, уточнили в Палате поставщиков.

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов подтвердил получение обращения и направление ответа. Он указал, что коммерческие условия могут меняться в рамках договоров, любая сторона вправе не согласиться с новыми требованиями. Однако для производителей отказ грозит сокращением ассортимента или разрывом отношений. Быстро найти альтернативные каналы сбыта при высокой концентрации рынка почти невозможно, отмечают поставщики.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров прогнозирует, что рентабельность по чистой прибыли у крупнейших FMCG-сетей в 2025 году может сократиться с 2,3% до 1,7–1,9%, что станет историческим минимумом. Эксперт объясняет это невозможностью транслировать рост издержек в цены из-за политики властей по сдерживанию продовольственной инфляции. Кроме того, население переходит к сберегательной модели потребления, добавил собеседник газеты на розничном рынке.

Острее всего ситуация в категориях базовой продуктовой корзины, сообщил источник в одной из сетей. Мотивом переговоров чаще выступают полученные письма поставщиков о повышении цен. Если товар не обеспечивает минимальной рентабельности, целесообразность его присутствия на полке снижается, пояснил он.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что конъюнктура осложнилась: продажи в штуках сокращаются, государство контролирует цены, налоговые платежи растут. Палата поставщиков считает действия ритейлеров противоречащими кодексу добросовестных практик, однако его соблюдение носит добровольный характер.