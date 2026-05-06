Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek DeepSeek может получить оценку около $50 млрд в рамках своего первого раунда привлечения инвестиций, сообщили три источника Reuters, знакомых с ситуацией. Компания готовится привлечь миллиарды долларов и впервые отказаться от прежней стратегии развития без внешних инвесторов.

По словам собеседников, DeepSeek планирует привлечь от $3 млрд до $4 млрд. Средства планируют направить на расширение вычислительных мощностей, развитие ИИ-моделей и улучшение условий для сотрудников.

В числе потенциальных инвесторов — Китайский национальный фонд искусственного интеллекта объемом 60 млрд юаней ($8,8 млрд), созданный в январе прошлого года. Сейчас фонд обсуждает возможность стать якорным инвестором раунда.

Читайте также DeepSeek оценили в $20 млрд перед первым раундом финансирования от Tencent и Alibaba

Параллельно обсуждается участие крупного технологического игрока — Tencent Holdings. Компания также рассматривает возможность инвестиций в стартап. Официальных подтверждений от компаний не последовало. По словам источников, переговоры пока находятся на ранней стадии, а параметры сделки еще могут измениться.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что к раунду финансирования DeepSeek может присоединиться Китайский государственный фонд, инвестирующий в полупроводниковую отрасль. По данным издания, в таком случае оценка стартапа может составить около $45 млрд.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.