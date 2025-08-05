Хоккеист Александр Овечкин стал новым амбассадором компании «Яндекс». Это выяснили «Ведомости». Представитель компании подтвердил информацию «Инку».

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По информации участников рынка, трехлетний контракт оценивается экспертами в сумму от нескольких сот миллионов до 3 млрд руб. Точные детали финансового соглашения не разглашаются, однако сделка названа одной из самых масштабных в истории российской рекламной индустрии.

Согласно условиям соглашения, Александр Овечкин займется продвижением ключевых продуктов и сервисов «Яндекса», включая онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», приложение «Яндекс. Go» и сервис доставки «Яндекс. Еда».

Партнерство с самым титулованным российским хоккеистом ориентировано на широкий круг потребителей, а образ Овечкина позволит компании усилить работу с различными аудиториями, отметил в беседе с «Ведомостями» генеральный директор PR-агентства Lavry Андрей Червонский.

Управляющий партнер Depot Алексей Андреев считает, что инвестиции подобного масштаба для «Яндекса» оправданы: они помогут усилить узнаваемость бренда как внутри России, так и на зарубежных рынках.