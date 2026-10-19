Ozon изменит финансовые условия работы с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ): с 1 декабря они начнут платить маркетплейсу до 1% вознаграждения за выданные заказы. Для пунктов, работающих меньше года, предусмотрен платеж в размере 1 руб. У Wildberries и «Яндекс Маркета» подобного сбора нет.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Ozon считают плату обоснованной с точки зрения законодательства. Компания объяснила, что сотрудничает с владельцами ПВЗ по агентскому договору, который предполагает оплату услуг. Как именно будет рассчитываться сбор в пределах установленного лимита, маркетплейс не уточнил.

Новые правила вписываются в более широкую перестройку взаимодействия Ozon с партнерами. В августе площадка объявила, что начнет продавать через ПВЗ товары, не полученные покупателями или возвращенные ими. С октября продавцы могут доставлять продукцию на хранение непосредственно в пункты выдачи и платить за эту услугу их владельцам. Для предпринимателей, которые продолжают отправлять товары в логистические центры Ozon, компания сохранила бесплатное хранение до конца 2026 года: на срок до 365 дней для обычных товаров и до 40 дней для крупногабаритных.

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Помимо изменений в логистике, Ozon предлагает продавцам инструменты для упрощения финансового учета. Совместно с Федеральной налоговой службой маркетплейс запустил бесплатный сервис для предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (автоУСН). Он учитывает вознаграждения площадки, стоимость ее услуг, возвраты и прочие суммы, удержанные из выручки продавца, а затем формирует отчет о взаимозачетах для передачи в ФНС. По утверждению компании, среди российских маркетплейсов такой формат интеграции появился впервые.

Предприниматель может изучить отчет до отправки: сведения передаются налоговой только после его согласия. Автоматическую отправку также разрешается отключить. Найти сервис можно в личном кабинете Ozon в разделе «Финансы», в подразделе «Взаимозачеты по АУСН». Он доступен всем продавцам площадки, использующим этот налоговый режим.

Отчетные данные формируются ежемесячно с 3-го по 9-е число на основании закрывающих документов. При необходимости продавец может скачать файл с разбивкой по поступлениям, списаниям и возвратам.

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