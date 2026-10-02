Пострадавшие от атак беспилотников продавцы Ozon получили возможность на год отложить обязательные платежи и сохранить эти деньги в обороте во время восстановления бизнеса. Правительство распространило на них специальный порядок налоговой поддержки.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Программа рассчитана на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих с Ozon по договору с ООО «Интернет Решения». Для большинства участников установлен порог ущерба: он должен превышать 5% годового дохода. Компании и предприниматели, зарегистрированные после 1 декабря 2025 года, смогут воспользоваться отсрочкой без подтверждения такого масштаба потерь.



Отсрочка распространяется на основные налоги и взносы бизнеса. В их числе НДС, налог на прибыль, платежи по УСН и НПД, НДФЛ для ИП, страховые взносы и авансовые платежи. Мера касается обязательств, срок уплаты которых приходится на период с августа 2026 года по июль 2027 года.

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Отсрочка не означает списания платежей. После ее окончания бизнес сможет рассчитаться с государством постепенно: задолженность разрешат разделить на равные части и погашать в течение года. Такой механизм позволит не выводить из оборота всю накопившуюся сумму сразу после восстановления работы.



Одновременно для такого бизнеса временно смягчат налоговый контроль. До конца 2026 года у участников программы не будут проводить выездные налоговые проверки и проверки по страховым взносам. Сроки направления требований об уплате задолженности и ее последующего взыскания также продлят на полгода.



Оформлением отсрочки займется сама площадка. Продавцам не придется отдельно подавать заявления. Ozon направит контролирующим ведомствам списки компаний и предпринимателей, которые соответствуют установленным критериям. При расчете ущерба можно учитывать вместе последствия атак на объекты Ozon и Wildberries.



Для продавцов Wildberries аналогичный механизм поддержки появился раньше. Атаки на логистические объекты маркетплейсов начались в июле, а объекты Ozon стали подвергаться ударам с августа.

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