Ozon зарезервировал 30,1 млрд руб. на покрытие убытков от атак беспилотников на складскую инфраструктуру. С августа 2026 года компания зафиксировала 11 возгораний на своих объектах, говорится в финансовом отчете маркетплейса за III квартал.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В сумму резервов вошел ущерб товарам для продажи, потери из-за выбытия и обесценения основных средств, а также прочие убытки и расходы. Часть пострадавших активов и товаров была застрахована. Ozon ведет переговоры со страховыми компаниями о компенсациях, однако предупредил, что возможные выплаты могут оказаться значительно меньше понесенного ущерба.

Несмотря на инциденты, основные финансовые показатели маркетплейса в июле — сентябре выросли. Оборот увеличился на 42% год к году, до 1,6 трлн руб., а чистая прибыль составила 3,7 млрд руб. Количество заказов выросло на 76%, до 1,2 млрд. Выручка компании увеличилась в 1,6 раза, до 421,2 млрд руб., скорректированная EBITDA достигла 93 млрд руб.

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В Ozon отнесли атаки беспилотников к существенным операционным рискам, которые могут вызывать локальные сбои, дополнительные расходы и потери. Компания заявила, что принимает меры для управления этими рисками с учетом доступных технологий и требований законодательства.

В конце августа маркетплейс начал сообщать об атаках на склады в разных регионах России. Среди пострадавших объектов были площадки в Самарской области, Адыгее, Дагестане, Оренбургской области, Краснодарском и Ставропольском краях и Санкт-Петербурге. На прошлой неделе дроны атаковали логистический центр Ozon в Омске, где возник пожар.

На фоне повреждений инфраструктуры компания также объявила о привлечении партнерских сортировочных центров в 29 городах. Они должны принимать и сортировать поставки, а затем передавать товары курьерам. Ранее Ozon сообщал о компенсациях продавцам, чьи товары были застрахованы по программе «Ингосстраха».

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