Маркетплейс Ozon с 3 апреля предоставит продавцам возможность запрещать автоматическое добавление их товаров в распродажи и акции. Механизм участия продавцов в акциях изменится по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Фото Unsplash

Ранее маркетплейсы внесли изменения в условия проведения акций на своих площадках: товары продавались со скидками, автоматически включались за их счет в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов. По мнению инспекторов ФАС, это несет существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары. В начале февраля ФАС выдала такие предупреждения Ozon и Wildberries. Информации о реагировании второй площадки на это требование нет.

Компаниям до 28 февраля 2025 года было необходимо создать прозрачный механизм участия продавцов в акциях. Площадки попросили об отсрочке для технической доработки соответствующей опции, ФАС согласилась.

Теперь с 3 апреля у продавцов Ozon в личном кабинете появится новая функция «Автоматически добавлять товар в акции». С ее помощью предприниматели смогут разрешить или запретить добавлять товары в акции автоматически, сообщили представители компании. В Ozon подчеркнули, что предоставление скидок во время таких мероприятий помогает селлерам привлекать новых покупателей и может увеличить обороты в 2-3 раза.

С того же дня маркетплейс будет учитывать минимальную стоимость товаров при добавлении в любые акции. Ранее цена товара могла опуститься ниже минимального значения при распродаже неходовых товаров. Теперь же продавцы самостоятельно будут устанавливать минимальную цену в личном кабинете для контроля цен в период распродаж.

В аппарате вице-премьера — главы аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко сообщили, в финальной стадии проработки находится также проект закона «О платформенной экономике», уже в весеннюю сессию документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму. В случае его принятия снижение цены на товары продавца будет допускаться при условии, что оператор платформы не позднее, чем за 14 дней до начала акции направит селлеру уведомление о намерении снизить цену на товар и получит на это согласие.