Падел — тот случай, когда спорт успел стать модным раньше, чем большинство успело разобраться в правилах. Но рынок постепенно догоняет популярность: за последние полгода число поисковых запросов о паделе в 2ГИС выросло на 45%, а за год число площадок в городах-миллионниках выросло в 2,7 раза. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Падел появился в 1969 году в мексиканском Акапулько — и, по сути, из-за нехватки места. Энрике Коркуэра хотел построить у дома теннисный корт, но участок оказался слишком маленьким, поэтому он сделал площадку 20×10 м, окружил ее стенами и приспособил под неё правила; первый свод правил составила его жена Вивиана. В отличие от тенниса, здесь стены становятся частью игры: мяч после отскока от них остаётся в розыгрыше. В начале 1970-х падел перебрался в Испанию и Аргентину, а затем распространился по миру. Сейчас Международная федерация падела оценивает число игроков примерно в 35 млн человек в более чем 150 странах. В России спорт пока заметно моложе: первые корты появились во второй половине 2010-х, но в 2025 году только 26% россиян слышали о паделе, а опыт игры имели 3%; при этом 61% опрошенных ВЦИОМ заявили, что хотели бы попробовать.

Аналитики геосервиса изучили цены в 16 городах-миллионниках. В среднем час аренды корта стоит 2680 рублей, а занятие с тренером — около 2940 рублей.

Самый дорогой вариант аренды ожидаемо оказался в Москве — в среднем 4180 рублей за час. Следом идут Казань с 3110 рублями и Омск с 3100. Самые доступные корты — в Красноярске (1800 рублей), Волгограде (1830) и Воронеже (1950).

Получается, разница между столицей и Красноярском составляет почти 2400 рублей за час. За это время можно успеть не только поиграть, но и обсудить, зачем вообще было выбирать Москву.

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С тренером география немного меняется. В среднем час занятия стоит 2940 рублей. Самые высокие цены, конечно, в Москве (5000 рублей), Красноярске (4750) и Краснодаре (3700). В Воронеже час с тренером обойдется в среднем в 1975 рублей, в Перми — в 2000, в Волгограде — в 2100.

Групповые и сплит-тренировки стоят дешевле — около 2430 рублей в час в среднем по городам-миллионникам. Падел постепенно осваивает не только формат «пришел, арендовал корт и красиво побегал», но и привычную спортивную экономику с индивидуальными и групповыми занятиями.

Кортов становится больше

Одновременно растет само предложение. За последние 12 месяцев — с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года — количество падел-кортов в городах-миллионниках увеличилось в 2,7 раза. Сейчас 2ГИС насчитывает более 170 таких мест.

Быстрее всего рынок рос в Санкт-Петербурге: количество клубов увеличилось почти в пять раз, до 23. В Воронеже и Перми рост составил четыре раза — правда, здесь работает эффект низкой базы: в каждом городе было по одному корту, стало по четыре.

В Волгограде и Краснодаре площадок стало в 3,3 раза больше — до 10. В Челябинске, Красноярске и Ростове-на-Дону — втрое, в Москве, Екатеринбурге и Самаре — в 2,5 раза.

По абсолютному количеству площадок столица пока вне конкуренции: в Москве 66 кортов, в Петербурге — 23. Но Петербург интересен другим: несмотря на почти пятикратный рост числа клубов, средняя стоимость аренды здесь ниже, чем в Казани, Омске и Краснодаре.

Что это значит для бизнеса

Статистика свидетельствует, что падел постепенно превращается из нишевого развлечения в отдельный городской рынок. Рост числа площадок указывает на то, что предприниматели открывают клубы не только в местах привлечения большего числа потенциальных клиентов — при низкой базе заметный рост появляется и в миллионниках, где раньше предложений почти не было.

При этом сама экономика площадки складывается не только из почасовой аренды. Тренеры, групповые занятия и сплиты позволяют клубам зарабатывать на одной аудитории в разных форматах. А разрыв цен между городами показывает, что единая модель для рынка пока не сформировалась: стоимость часа зависит не только от популярности падела, но и от локального предложения.

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