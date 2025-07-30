Согласно последнему исследованию девелоперской компании ELEMENT, популярность падела среди жителей городов-миллионников стремительно растет. Если год назад об этом виде спорта знали лишь 23% опрошенных, то сегодня эта цифра достигла 81%. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Падел, сочетающий в себе элементы тенниса и сквоша, продолжает завоевывать новых поклонников. Его доступность и азартный характер игры делают этот вид спорта перспективным для массового распространения.

Особенно показательно, что 72% респондентов выразили желание регулярно играть в падел. При этом почти половина из них (47%) назвали главным условием для занятий наличие корта в шаговой доступности от дома.

Около трети участников исследования отметили, что важнее всего для них возможность играть с друзьями или коллегами, тогда как каждый пятый считает ключевым фактором доступную стоимость аренды площадки.

Интересно, что 69% горожан положительно оценивают наличие спортивных объектов рядом с домом и лишь 4% высказались против их строительства. Такие данные подтверждают общий тренд на здоровый образ жизни и удобную городскую среду в российских мегаполисах.