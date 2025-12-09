Американская технологическая компания Palantir запустила целевую стипендиальную программу по привлечению нейроотличных специалистов. Решение было объявлено после того, как в сети стало вирусным видео с генеральным директором компании Алексом Карпом, на котором его неоднозначное поведение во время публичного интервью привлекло широкое внимание, пишет Business Insider.

Freepik

В заявлении, опубликованном в X, Palantir подчеркнула, что инициатива направлена на поиск талантов, которые, как и сам Карп, «не могут усидеть на месте или думают быстрее, чем успевают говорить».

Компания уточнила, что это не стандартная программа Diversity & Inclusion («Разнообразие и инклюзивность»), а отдельный проект для привлечения «исключительных нейроотличных специалистов». Карп лично отметил, что люди с нейроотличиями будут «непропорционально сильно влиять на будущее Америки».

Гендиректор Palantir ранее публично делился, что у него дислексия, однако в рамках программы компания использует широкое понятие нейроразнообразия, включающее СДВГ, аутизм, синдром Туретта, диспраксию и другие особенности.

В недавнем интервью Карп заявил: «Делать то, чего от меня хотят все остальные, для человека с дислексией гораздо сложнее <…> Может быть, я не всем прихожусь по душе, но мне нравится быть собой почти каждый день».

Программа предполагает оплачиваемую стажировку в Нью-Йорке или Вашингтоне с годовым окладом от $110 до 200 тыс. Финальный этап отбора будет проводить лично Алекс Карп.

