С 27 мая в России вступают в силу новые правила параллельного импорта, которые заметно сокращают список электроники, разрешенной к ввозу. Из списка убрали ноутбуки, ПК, серверное оборудование, модули памяти и системы хранения данных ряда крупных мировых брендов, включая Cisco, Hewlett Packard, Intel, Kingston, IBM, Toshiba, Fujitsu, Asus, Acer и Samsung.

Документ с изменениями опубликован на официальном портале правовой информации в конце апреля. Речь идет об изменении механизма параллельного импорта, который ввели в 2022 году как временную меру и разрешили ввозить продукцию без согласия правообладателей.

В Минпромторге заявили, что перечень товаров регулярно пересматривается. Из списка убирают товары, которые, по оценке ведомства, уже могут заменить российские производители. В министерстве также отметили, что изменения не затрагивают смартфоны и не приведут к дефициту на рынке, а также должны поддержать спрос на российскую электронику.

Решение принимается на фоне падения продаж электроники. По оценкам участников, в 2025 году в России было реализовано около 2,9 млн ноутбуков на сумму до 183 млрд руб., при этом падение составило 15–30%. Одним из лидеров по продажам оставался Asus.

Крупные ретейлеры и дистрибьюторы не ожидают резкого изменения структуры рынка. В Wildberries & Russ считают, что рынок сможет компенсировать сокращение ассортимента за счет новых поставок и расширения витрины. В Inventive Retail Group указывают, что даже при полном запрете доля этих брендов в выручке сети останется небольшой.

В «Марвел-Дистрибуции» отмечают, что рынок продолжит адаптироваться через альтернативные каналы поставок в виде прямых поставок, работы через представительства в третьих странах и импорта через ЕАЭС. При этом возможен умеренный рост цен из-за удорожания логистики, но без серьезного влияния на доступность техники.

Отраслевые ассоциации предупреждают о рисках для конкуренции на рынке. В РАТЭК считают, что сокращение перечня параллельного импорта может сузить ассортимент и усилить позиции трансграничной онлайн-торговли, из-за чего часть спроса может уйти из традиционной розницы.

Часть участников рынка связывает инициативу с курсом на импортозамещение, однако отмечает, что нынешние экономические условия, дорогие кредиты и ограниченные инвестиции, мешают быстрому развитию российской электроники.

Эксперты предупреждают, что исключение товаров из перечня параллельного импорта не означает полного запрета на ввоз, однако переводит поставки в зону повышенных правовых рисков. При отсутствии согласия правообладателя продукцию могут задержать на таможне, изъять из оборота или запретить к продаже, а импортеры могут столкнуться с требованиями компенсаций.

