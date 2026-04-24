Минпромторг получил предложение распространить будущий технологический сбор на иностранных продавцов электроники на маркетплейсах. С инициативой выступила Ассоциация производителей и продавцов электроники и бытовой техники (РАТЭК). В ассоциации считают, что без этого новый платеж поставит российских участников рынка в менее выгодное положение.

Действующая версия проекта предусматривает уплату сбора только российскими производителями и импортерами. Зарубежные продавцы под эти требования не подпадают. В РАТЭК предупреждают, что такая схема даст иностранным поставщикам ценовое преимущество и может подтолкнуть часть российских компаний к переходу на трансграничные продажи через зарубежные интернет-магазины. Ассоциация предлагает два варианта: взимать платеж либо при продаже товара на российских площадках, либо на этапе ввоза в страну.

Технологический сбор планируется ввести с 1 сентября 2026 года. По данным Минпромторга, ставка может составить 250 руб. за смартфон и 500 руб. за ноутбук. Полученные средства предполагается направлять на развитие отечественного производства микроэлектронных компонентов и радиоэлектроники.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов уточнил, что прежде всего речь идет о китайских магазинах и селлерах, торгующих через российские маркетплейсы. По его словам, для них часто действуют более низкие комиссии, чем для российских продавцов, а также не требуется маркировка «Честный знак». Он также напомнил, что с 1 июня планируется запуск Системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) для контроля поставок из стран ЕАЭС. Подключение к ней потребует дополнительных расходов, поэтому введение еще одного платежа выглядит избыточным.

Читайте также ФНС предупредила о рисках для малого бизнеса из-за новой системы учета импорта

Участники рынка считают, что новый сбор приведет к росту цен. В «Связь. ON» отметили, что иностранные продавцы уже сейчас нередко не платят НДС и пошлины, а значит сохраняют преимущество перед российскими компаниями. Там добавили, что сбор в 250 руб. увеличивает среднюю стоимость смартфона примерно на 1%, и эти расходы могут быть переложены на покупателя.

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика», эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин ожидает роста цен на смартфоны и планшеты на 3–4%. По его мнению, сильнее всего это почувствует сегмент недорогой техники.

Партнер ComNews Research Леонид Коник усомнился в целесообразности инициативы. Он отметил, что при продажах 24,2 млн смартфонов в 2025 году объем сбора составил бы около 6 млрд руб., однако значительная часть этих средств может уйти на администрирование.

Читайте также Цены на технику в России резко взлетят — принят закон о технологическом сборе

Против распространения сбора на трансграничные поставки выступили в Wildberries&Russ. В компании заявили, что такие товары поставляются напрямую конечному потребителю и не вводятся в оборот на территории РФ в классическом понимании, поэтому применять к ним технологический сбор юридически и практически спорно.

Генеральный директор diHouse Ecom Елена Гоканова заявила, что рынок уже сталкивается с ростом цен из-за дефицита чипов памяти и других факторов. По ее словам, любые дополнительные расходы включаются в конечную стоимость товара. Если же кроссбординговые продавцы будут освобождены от нового платежа, они получат преимущество перед компаниями, работающими полностью в белую.

Схожей позиции придерживается генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Он считает, что при введении технологического сбора одинаковые правила должны действовать для российских и иностранных участников рынка.

