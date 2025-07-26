«Параллельный импорт» продолжает насыщать российский автомобильный рынок в 2025 году, но цены и условия заметно изменились. Проблема дефицита иномарок, возникшая после ухода многих брендов, решается «серыми» поставками. Однако покупатели сталкиваются с завышенными ценами и отсутствием гарантий. Импорт популярных моделей идет по большей части через территорию Китая, ОАЭ и Казахстана.

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Наибольшим спросом пользуются седаны и кроссоверы. Как отмечают аналитики агентства «Автостат», в топе ввозимых машин находятся Toyota Camry, Hyundai Tucson и Toyota RAV4. Цены на них значительно выше докризисных. Например, новая Toyota Camry, привезенная по параллельному импорту, может стоить от 4,5 до 5,5 миллионов рублей в зависимости от комплектации и логистической цепочки. Volkswagen Jetta из Китая обходится покупателям в 3−3,5 миллиона рублей.

Главная проблема для конечного потребителя — риски. Эксперты постоянно предупреждают, что на такие машины не распространяется официальная заводская гарантия. Ремонт и обслуживание ложатся на плечи дилера, который привез автомобиль, или самого владельца. Возникают сложности с запчастями и обновлением программного обеспечения, что особенно критично для современных технологичных автомобилей.

Параллельный импорт стал золотой жилой для множества небольших и средних компаний. Они выстраивают сложные логистические маршруты, занимаются таможенным оформлением и сертификацией. Маржинальность такого бизнеса высока, но и риски велики: колебания курсов валют, изменения в таможенном законодательстве и возможные проблемы с поставками могут привести к серьезным убыткам. Этот рынок остается полупрозрачным и достаточно хаотичным.

В итоге, в 2025 году параллельный импорт позволяет россиянам покупать привычные иномарки, но за это приходится платить — как деньгами, так и принятием на себя рисков. Рынок адаптировался, но не стал цивилизованным в полной мере. Покупатель получает желаемый автомобиль, но остается один на один с возможными техническими проблемами в будущем, что делает выбор в пользу таких машин взвешенным и непростым решением.