Paramount Skydance завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD), объединив активы Paramount и WBD в единую глобальную медиагруппу с выручкой около $70 млрд. Акции новой компании начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SKYD, а бумаги WBD прекратили обращение на Nasdaq.

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В объединенную группу вошли две киностудии, стриминговые сервисы Paramount+ и HBO Max, CBS, HBO, CNN, спортивные и новостные активы, а также крупные библиотеки контента и известные франшизы. Совокупная аудитория стриминговых платформ превышает 200 млн подписчиков. Сумма сделки составила $110 млрд.

Главная финансовая задача Skydance — получить эффект от масштаба и сократить издержки. Компания рассчитывает в течение трех лет реализовать более $6 млрд синергии за счет технологической интеграции, закупок, маркетинга, недвижимости и других операционных расходов. К концу 2029 года группа намерена снизить чистый леверидж до 3,0, а к 2030 году — довести свободный денежный поток более чем до $10 млрд.

При этом Skydance намерена сохранить значительные расходы на контент. За последние 12 месяцев объединенная компания потратила на него более $30 млрд. В кинопрокате она планирует выпускать не менее 30 полнометражных фильмов в год с минимальным 45-дневным периодом проката, а телевизионный портфель уже насчитывает более 180 шоу. Компания также продолжит закупать контент у независимых студий и лицензировать собственные проекты сторонним платформам.

Отдельным направлением станет интеграция стримингового бизнеса. Skydance рассчитывает со временем объединить сервисы в единую платформу и улучшить пользовательские продукты за счет технологий. Это должно увеличить охват аудитории и одновременно сократить расходы на содержание параллельной инфраструктуры.

Сделка получила одобрение антимонопольных органов почти в 70 юрисдикциях. Акционеры WBD получили $31,01666668 за акцию. Одновременно в объединенную компанию было привлечено $47 млрд новых инвестиций в акции класса B по цене $12 за бумагу. Средства предоставили семья Эллисон, RedBird Capital Partners, Государственный инвестиционный фонд, L’IMAD, Qatar Investment Authority и LionTree. Долговое финансирование сделки обеспечили Bank of America, Citigroup и Apollo.

Теперь Skydance предстоит интегрировать два крупных медиабизнеса и реализовать заявленный эффект от масштаба. Успех сделки будет зависеть от того, сможет ли компания одновременно сократить издержки, сохранить инвестиции в контент и добиться роста свободного денежного потока при снижении долговой нагрузки.

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