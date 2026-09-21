Paramount и власти Калифорнии обсуждают условия урегулирования иска, который может помешать компании приобрести Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Одной из уступок могут стать инвестиции $1,5 млрд в производство фильмов и сериалов в штате.

Brad Weaver, Unsplash

По данным The Wall Street Journal, генеральный прокурор Калифорнии и другие участники переговоров рассматривают несколько условий, которые могут снять претензии властей к сделке.

Одно из ключевых условий, которое обсуждают стороны, — инвестиции Paramount в размере $1,5 млрд в производство в Калифорнии. Компания также может взять на себя обязательство не продавать студийные площадки и сохранить свое присутствие в штате.

Отдельно стороны обсуждают объем кинопроизводства после слияния. Ранее Paramount обещала выпускать по 30 фильмов в год. Если компания не выполнит это условие, одной из возможных санкций может стать продажа ее доли в Miramax — студии, выпустившей, в частности, «Криминальное чтиво» и «Старикам здесь не место».

Стороны также обсуждают возможную продажу части кабельных каналов и создание специального совета, который будет следить за сохранением редакционной независимости CNN.

Калифорния и еще 11 штатов подали иск против сделки в июле. По мнению властей, объединение Paramount и Warner Bros. Discovery создаст слишком крупного игрока на медиарынке и даст ему больше возможностей влиять на стоимость фильмов и телевизионного контента.

Иск остается одним из последних серьезных препятствий для сделки. На прошлой неделе Reuters сообщало, что Paramount и власти штатов могут договориться об урегулировании спора уже в эти выходные. Тогда среди возможных условий назывались независимый мониторинг контента CNN и обязательства Paramount по выпуску фильмов в кинотеатрах.

Представитель генерального прокурора Калифорнии заявил Reuters, что переговоры об урегулировании конфиденциальны, поэтому ведомство не может подтвердить или опровергнуть ни сам факт их проведения, ни содержание возможного соглашения.

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