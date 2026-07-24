Платформа для монетизации контента Patreon объявила о сокращении 20% штата — компанию покинут 93 сотрудника. Руководство связало решение с реорганизацией бизнеса и изменениями в индустрии авторского контента.

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Генеральный директор Patreon Джек Конте в обращении к сотрудникам назвал основной бизнес компании «сильным и стабильным». Однако, по его словам, за год рынок заметно изменился, поэтому Patreon пришлось пересмотреть расходы и перестроить внутренние процессы.

Сотрудники, попавшие под сокращение, получат выходное пособие в размере как минимум 16 недель зарплаты. В Patreon рассчитывают, что снижение расходов поможет сохранить финансовую устойчивость и направить больше ресурсов на долгосрочные цели.

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В ходе реорганизации Patreon упростит внутреннюю структуру и перераспределит команды. Компания сосредоточится на улучшении сервиса для авторов и подписчиков, а также на развитии инструментов, которые помогут создателям контента привлекать новую аудиторию и больше зарабатывать.

Конте отдельно подчеркнул, что увольнения не были связаны с заменой сотрудников искусственным интеллектом. По его словам, современные ИИ-инструменты не могли заменить человеческую креативность, профессиональный опыт и умение общаться — качества, необходимые для развития платформы.

Нынешняя волна увольнений стала крупнейшей для Patreon с 2022 года, когда компания сократила около 80 сотрудников, или примерно 17% штата. Одновременно платформа сообщала о росте доходов подкастеров. По итогам 2025 года они заработали на Patreon в общей сложности $629 млн — на 33% больше, чем годом ранее.

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