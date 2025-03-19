Количество пользователей Telegram превысило 1 млрд человек в месяц, заявил основатель мессенджера Павел Дуров, разумеется, сделав пост в своем Telegram-канале. Это делает мессенджер вторым в мире по популярности после WhatsApp, у которого около 2 млрд ежемесячных пользователей и китайского WeChat (1,34 млрд). Причем по количеству ежемесячных загрузок лидирует Telegram — почти 50 млн.

«Сейчас у Telegram значительно больше 1 млрд ежемесячных активных пользователей, и он стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире (не считая китайского WeChat)», — написал Дуров.

По его словам, также растет и вовлеченность пользователей: в среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту в день. В то же время рост выручки мессенджера резко увеличился, и в 2024 году прибыль составит $547 млн., рассказал Дуров.

«Перед нами стоит WhatsApp — дешевая имитация Telegram. Годами они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы замедлить наше развитие. Они потерпели неудачу, — заявил он. — Telegram вырос, стал прибыльным и, в отличие от нашего конкурента, сохранил свою независимость».

Напомним, что в декабре прошлого года Дуров говорил о том, что социальная сеть начала приносить прибыль, а ее выручка в 2024 году превысила $1 млрд. По его словам, количество подписчиков Telegram Premium увеличилось в три раза и превысило 12 млн. В несколько раз выросли и доходы от рекламы.