Сегодня Павел Дуров заявил в своем Telegram-канале о том, что социальная сеть начала приносить прибыль. Ее выручка в 2024 году превысила $1 млрд.

«Как я и предсказывал, 2024 год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за свою трехлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным», — поделился основатель компании.

По словам Дурова, в этом году количество подписчиков Telegram Premium увеличилось в три раза и превысило 12 млн. В несколько раз выросли и доходы от рекламы.

Он сообщил, что выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд, и на конец года остается «более чем $500 млн денежных резервов, не считая криптовалютных активов».

Дуров напомнил, что последние четыре года Telegram выпустил долговые обязательств на сумму порядка $2 млрд и подчеркнул, что значительную их часть удалось погасить этой осенью.

«Наши инновации в области монетизации (звезды, подарки, акции, мини-приложения, партнерская платформа, Telegram Business и Telegram Gateway) демонстрируют, что социальные сети могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и соблюдая права пользователей», — добавил Дуров.

Ранее стало известно, что выручка Telegram за первое полугодие 2024 года составила $525 млн. Это на 190% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным источником дохода для мессенджера стала криптовалюта Toncoin.