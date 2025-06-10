Основатель Telegram Павел Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что почти год не пользуется смартфоном.

Фото: TuckerCarlson / YouTube

Дуров объяснил, что отказался от смартфона, потому что считает его отвлекающим и видит в нем угрозу приватности. Он признался, что использует телефон только для тестирования обновлений Telegram дважды в неделю.

Для работы и общения он предпочитает ноутбук или iPad, чтобы не погружаться в короткий контент, который очень распространен на смартфонах.

Дуров также рассказал о своем четырехдневном пребывании во французской тюрьме. Он признался, что нервничал из-за невозможности связаться со своей матерью и детьми.

Кроме того, основатель Telegram поделился, что делал каждое утро по 200 отжиманий и приседаний для поддержания физической формы, так как у него не было доступа в спортзал.

Павла Дурова задержали во Франции 24 августа 2024 года. Он был арестован в рамках расследования преступлений, связанных с изображениями сексуального насилия над детьми, торговлей наркотиками и мошенническими операциями, связанными с приложением. Дурова отпустили залог в размере €5 млн. Его освободили при условии, что он будет являться в полицейский участок дважды в неделю и останется во Франции.