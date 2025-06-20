Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что намерен завещать почти $20 млрд не только своим шестерым детям, но и еще 100 детям, зачатым с использованием его спермы по программе донорства.

Фото: соцсети Павла Дурова

Миллиардер составил завещание, согласно которому его состояние в размере $17,1 млрд, по данным Forbes, будет разделено между его шестью детьми от трех партнеров, а также 100 детьми в 12 странах, которых он зачал в результате донорства спермы на протяжении 15 лет, сообщил Дуров в четверг французскому журналу Le Point.

«Я хочу подчеркнуть, что не делаю различий между своими детьми: есть те, кто был зачат естественным путем, и те, кто появился на свет благодаря моей донорской сперме, — сказал он в интервью Le Point. — Они все мои дети, и все будут иметь одинаковые права! Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти».

Ограниченный доступ к наследству

40-летний Дуров заявил, что не хочет, чтобы его дети имели доступ к его состоянию в течение 30 лет.

«Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, развивались самостоятельно, научились доверять себе, умели творить, а не зависели от банковского счета», — сказал он журналу.

Обвинения и странные выходки миллиардера

Согласно двум уголовным заявлениям, поданным в 2023 и 2024 годах, Дуров столкнулся с обвинениями со стороны матери троих своих детей в том, что он отказывался оказывать финансовую поддержку, вел тайную двойную жизнь и ударил их трехлетнего сына так сильно, что тот «отлетел в другой конец комнаты».

В социальных сетях, по мнению многих, он тоже ведет себя несколько странно: в начале этого года он опубликовал фотографию себя без рубашки в хлеву с козлятами, пожелав пользователям Telegram счастливой Пасхи.