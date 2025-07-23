Американская финтех-компания PayPal Holdings Inc. представила новый международный сервис PayPal World, который объединит крупнейшие цифровые кошельки и платежные системы мира — включая Venmo (только США), UPI (Индия), Mercado Pago (Латинская Америка) и Tenpay Global (Китай) — на одной технологической платформе. Совместно с партнерами компания охватит до 2 млрд пользователей по всему миру. Платформа позволит оплачивать покупки за рубежом с помощью привычного кошелька, а также упростит трансграничные переводы и онлайн-торговлю, говорится в заявлении генерального директора Paypal Алекса Крисса.

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«До сих пор не существовало такой совместимой глобальной сети, которая объединяла бы кошельки, — заявил Крисс. — Если у вас небольшой кошелек в небольшой точке мира, теперь вы можете интегрироваться с PayPal World».

Сервис стартует осенью 2025 года и будет масштабироваться по мере присоединения новых участников. Пользователи смогут расплачиваться в иностранных магазинах и кафе своей национальной платежной системой (например, с помощью PayPal в Китае через Weixin Pay или UPI — на американских сайтах). Для бизнеса PayPal World обещает расширение аудитории без дополнительных интеграций и доступ к миллиарду новых клиентов.

Кроме того, PayPal и Venmo впервые станут полностью совместимыми: пользователи смогут мгновенно переводить средства между собой в разных странах. В 2026 году Venmo также появится как способ оплаты в международных интернет- и офлайн-магазинах, поддерживающих PayPal.