Американский финтех-гигант PayPal объявил, что интегрирует индийскую национальную платежную систему UPI (аналог российской СБП) в свою глобальную платформу PayPal World. Это позволит пользователям из этой страны оплачивать покупки и переводить деньги за рубеж без банковских карт.

Photo by JAFFAR SATHICK on Unsplash

Компания ушла с локального рынка Индии в 2021 году, но теперь возвращается — с фокусом на международные расчеты и кросс-бордер-платежи.

Индийские пользователи вскоре смогут делать онлайн-покупки за рубежом, минуя сложности с картами и валютными операциями. Через PayPal World планируется связать UPI и другие локальные системы оплаты с глобальной сетью PayPal.

Компания уже ведет переговоры с операторами локальных платежей в разных странах, чтобы расширить список интеграций. Помимо Индии в числе будущих партнеров рассматриваются Tenpay (Китай), Mercado Pago (Латинская Америка) и др.

Однако на международной конференции Global Fintech Fest в Мумбаи гендиректор PayPal Алекс Крисс подчеркнул, что работа компании сталкивается с уникальными регуляторными барьерами в каждом регионе. Он отметил: «мы прилагаем большие усилия, чтобы работать с регуляторами и одновременно продвигать инновации для пользователей».

UPI — крупнейшая в мире система мгновенных платежей (10+ млрд операций в месяц). Интеграция PayPal с UPI фактически создает модель, похожую на то, как в России СБП постепенно выходит за границы, объединяя финтех-решения банков и экосистем. Для российских финтех-стартапов это пример того, как национальные платежные инфраструктуры превращаются в глобальные шлюзы.