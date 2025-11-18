В последнее время пользователи все чаще обращаются не к Google, а к ChatGPT для поиска продуктов и услуг, что приводит к изменению правил игры на рынке цифрового поиска. И обещание дать брендам больше видимости и контроля над этим быстрорастущим каналом поиска стало причиной того, что компания Peec AI из Берлина оказалась среди самых перспективных стартапов Европы.

Freepik

Всего через четыре месяца после успешного посевного раунда, который возглавил венчурный фонд 20VC, стартап собрал еще $21 млн. Генеральный директор Peec AI, Мариус Мейнерс, отказался раскрывать точную стоимость компании, но отметил, что ее стоимость утроилась и теперь превышает $100 млн.

Успех стартапа не ограничивается только крупными инвестициями. За первые 10 месяцев с момента запуска Peec AI сумела увеличить ежегодный повторяющийся доход до более чем $4 млн, привлечь 1,3 тыс. компаний и агентств, которые теперь используют платформу для анализа видимости и позиций своих брендов в поисковых системах на базе ИИ.

Peec AI предлагает не только аналитику видимости и позиций, но и отслеживает настроения пользователей, а также источники, влияющие на формирование ответов ИИ.

Эти данные лежат в основе новой концепции Generative Engine Optimization, GEO (генеративная оптимизация для поиска) — аналогичной SEO для традиционных поисковых систем. Эта технология позволяет маркетинговым командам оптимизировать присутствие их брендов в результатах ИИ-поисков, что делает Peec AI важным инструментом для современного цифрового маркетинга.

С момента своего старта Peec AI привлекает около 300 новых клиентов ежемесячно. Полученные средства от нового раунда инвестиций позволят ускорить этот рост и поддержать планы по расширению бизнеса. Стартап планирует набрать около 40 новых сотрудников в течение следующих шести месяцев. Компания активно развивает свой бизнес не только в Германии, но и планирует открыть офис в Нью-Йорке во втором квартале следующего года для расширения продаж в США.

Peec AI пытается выделиться на фоне SEO-сервисов с помощью дашборда, который показывает не просто ключевые слова, а запросы, по которым брендам важно быть в топе поисковиков. Система не только отслеживает их, но и подсказывает, какие действия помогут усилить видимость и улучшить восприятие компании. Например, если бренд хочет попадать в подборки «лучшие CRM-системы для быстрорастущих компаний», Peec AI может предложить подключиться к обсуждениям в профильных сообществах, вроде сабреддита r/CRM.

Суть рекомендаций от Peec AI заключается в анализе источников информации, которые формируют ответы в поисковых системах. Стартап обнаружил, что упоминания в крупных медиа часто не дают лучшей видимости, чем материалы из менее известных публикаций, заголовки которых более точно соответствуют запросу.