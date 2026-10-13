Работники старше 55 лет обеспечили 2,2 млн из 2,7 млн прироста занятости в России за 2021–2025 годы. Однако возможности пополнения рынка труда за счет старших возрастных групп и сокращения безработицы практически исчерпаны, говорится в исследовании Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка. Дальнейший рост предложения труда будет зависеть от производительности и перераспределения кадров между отраслями.

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По данным Росстата, за четыре года число занятых выросло с 71,7 млн до 74,4 млн человек. Вклад молодежи 15–29 лет составил лишь 300 тыс. работников: ее численность сокращается, а учеба ограничивает участие в рынке труда. Аналитики связывают рост занятости старших возрастов преимущественно с отложенным выходом на пенсию.

За десять лет средний возраст занятого населения увеличился с 40,8 до 43 лет, а крупнейшей группой работающих стали россияне 40–49 лет вместо 30–39-летних. Число занятых в возрасте 20–29 лет сократилось на 5 млн человек, тогда как среди 60–69-летних выросло на 2,6 млн.

Партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина объясняет эту динамику пенсионной реформой. После завершения ее переходного периода в 2028 году автоматический прирост занятости среди людей старших возрастов прекратится. При этом их зарплаты в последние годы росли медленнее средних по экономике.

Еще 1,9 млн работников рынок получил за счет сокращения числа безработных с 4 млн человек в 2021 году до 1,7 млн в 2025-м. Однако значительная часть оставшихся незанятых ищет работу менее трех месяцев, поэтому не представляет устойчивого резерва. Доля длительно безработных за десять лет снизилась с 1,7% рабочей силы до 0,3% в 2026 году.

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С 2025 года оба источника пополнения рабочей силы перестали давать прежний эффект. В июле 2026 года число занятых впервые с начала года сократилось в годовом выражении на 300 тыс. человек, тогда как безработных стало больше лишь на 50 тыс. Охлаждение рынка проявляется в замедлении роста зарплат, сокращении рабочего времени и планов найма. Во II квартале отработанные человеко-часы снизились на 2% год к году, а число работников в простое выросло со 120 тыс. в 2024 году до 211 тыс. в 2026-м. Простои увеличиваются в металлургии, автопроме и угольной отрасли.

В Сбербанке ожидают дальнейшего замедления роста реальных зарплат и сохранения низкой безработицы при постепенном охлаждении экономики. Резкое сокращение оборонного заказа и бюджетных расходов может усилить давление на занятость, но такой сценарий аналитики считают маловероятным. При этом увеличение простоев на фоне сокращения рабочего времени уже указывает на ослабление спроса на труд.

Кадровые ограничения останутся долгосрочной проблемой. По оценке Банка России, в 2026–2035 годах трудовые ресурсы будут сокращаться в среднем на 0,3% в год. Компенсировать нехватку работников бизнесу придется за счет повышения производительности, переобучения и перехода сотрудников из сокращающихся отраслей в растущие.

Руководитель ЦМИ Сбербанка и главный экономист ВЭБ.РФ Александр Исаков отмечает, что рост зарплат увеличивает издержки компаний и давление на цены, затрудняя смягчение денежно-кредитных условий. При этом младший директор «Эксперт РА» Анастасия Захарова считает, что кадровые резервы еще не исчерпаны полностью: дополнительный эффект могут дать переобучение и более точное соответствие подготовки специалистов запросам работодателей. По оценке ЦМИ, повышение производительности способно закрыть не более половины разрыва между спросом на работников и их предложением.

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