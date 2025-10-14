Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 13 октября одобрила поправки к законам об инвестиционном товариществе и о нотариате, сообщили «Коммерсанту» в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Изменения направлены на превращение малоиспользуемого механизма инвесттовариществ (ИТ) в действующий инструмент финансирования технологичных секторов экономики.

Freepik

Минэкономики предлагает ограничить ответственность товарищей-вкладчиков по общим налоговым обязательствам, что позволит негосударственным пенсионным фондам (НПФ) участвовать в договорах ИТ. Расширяется перечень допущенных к участию лиц — теперь к товариществам смогут присоединиться физические лица, объединения без образования юрлица и некоммерческие организации.

Законопроект предусматривает создание нового типа структуры — инвестиционного финансового товарищества — для привлечения средств институциональных инвесторов в прямые и венчурные проекты. Появится возможность формировать ИТ с обособленным имуществом под управлением других управляющих товарищей, помимо Российского фонда прямых инвестиций.

Отменяется лимит срока действия договора об инвесттовариществе, установленный на уровне 15 лет. Упраздняется обязательное нотариальное удостоверение договоров ИТ у одного нотариуса — так называемое нотариальное рабство. Ведомство рассчитывает, что нововведения увеличат объем вложений в технологичные отрасли.

Реформа запускается на фоне снижения входящих прямых инвестиций, которые по данным ЦБ сократились в 2024 году на $63,3 млрд, до $216 млрд. Исходящие инвестиции из России уменьшились на $29,8 млрд. Впервые за восемь лет накопленные исходящие инвестиции превысили входящие.

Управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов назвал допуск НПФ к участию в инвесттовариществах закономерным шагом и одним из главных стимулов для роста венчурного капитала. По его мнению, пенсионные фонды с их ориентацией на долгосрочные обязательства могут финансировать наукоемкие технологии с длинными циклами коммерциализации — биотехнологии, микроэлектронику, квантовые вычисления, космические разработки.

Глава фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская отметила, что допуск физлиц к участию имеет оборотную сторону — усложнение структурирования договоров из-за вопросов наследования долей и совместного имущества супругов.

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович указала, что за 14 лет существования регулирования было создано чуть более 100 инвесттовариществ, из которых сегодня действуют не более 30. Она считает, что предложенные изменения популяризируют механизм договоров инвесттоварищества за счет допуска физлиц и возможности выделять обособленное имущество для более эффективного управления инвестициями.